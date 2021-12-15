Касым-Жомарт Токаев и Нурсултан Назарбаев приняли участие в торжественном собрании

Поздравив всех казахстанцев с юбилеем Независимости, Глава государства обратился с речью к присутствовавшим в зале, передает Акорда.

Касым-Жомарт Токаев акцентировал внимание на значимых вехах многовековой истории казахской государственности, важнейших достижениях Казахстана в социально-экономической, внешнеполитической, культурной, научной сферах. Особо были отмечены выдающиеся заслуги Первого Президента – Елбасы Нурсултана Назарбаева в построении суверенного Казахстана.

Тридцать лет Независимости – это целая эпоха. Это эпоха упорного преодоления тяжелейших трудностей и испытаний, эпоха, сравнимая с протяженной тернистой дорогой в неизведанное. Это эпоха созидания, по своим достижениям и значению ставшая поворотной в истории нашего народа. Поэтому от имени граждан нашей страны хочу выразить Нурсултану Абишевичу Назарбаеву сердечную благодарность за его титанический труд в деле строительства Независимого Казахстана. Президент РК Касым-Жомарт Токаев

Фото: Акорда

Касым-Жомарт Токаев выразил благодарность всем соотечественникам, внесшим вклад в становление суверенного Казахстана.

Успехам нашей страны сопричастны представители всех отраслей и профессий, все наши граждане. Укрепление Независимости – это конкретные дела, приносящие пользу стране. Благодаря вашему созидательному труду Казахстан достиг больших высот. В этот знаменательный момент выражаю признательность всему народу за вклад в укрепление нашей Независимости. Президент РК Касым-Жомарт Токаев

Фото: Акорда

Говоря о планах на предстоящий период, Президент обозначил приоритетные направления дальнейшего развития страны.

Теперь же перед нами стоит задача оперативного строительства экономики будущего. Ее основой станут новые технологии, искусственный интеллект, высокая производительность труда, творческая инициатива. И в этой работе решающее слово именно за молодежью. Государство в своих действиях всегда будет опираться на ответственных граждан, целенаправленно развивая конструктивный диалог и сотрудничество внутри общества. Мы продолжим последовательную политическую модернизацию, но не допустим социального антагонизма, скатывания в популизм, дестабилизации внутренней ситуации. В стране должен царить закон как твердая основа гармонии и порядка. В предстоящем десятилетии ключевым приоритетом государственной политики будет улучшение экологии. Казахстан усилит всестороннее внедрение цифровых технологий. Нам нужно и дальше укреплять в обществе дух и практику предпринимательства, не словами, но делами подтверждать реноме нации созидателей. Президент РК Касым-Жомарт Токаев

По завершении своего выступления Касым-Жомарт Токаев предоставил слово Первому Президенту — Елбасы Нурсултану Назарбаеву.

Торжественное мероприятие продолжил праздничный концерт.