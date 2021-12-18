10:35 18.12.2021
Imanbek представил новый трек
Фото: Instagram/imanbekmusic
Казахстанский музыкант Imanbek, который является обладателем Grammy, представил новый трек Out now, передает Zakon.kz.
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На этот раз казахстанец записал трек с американским рэпером Lil Xan.
15 марта 2021 года стало известно, что музыкант из Казахстана Иманбек Зейкенов (Imanbek) получил Grammy за ремикс песни Roses американского исполнителя SAINt JHN. Видеозапись с его ремиксом собрала миллионы просмотров. Трек вошел в пятерку рейтинга U.S. Billboard Hot 100.
Позже Иманбек выиграл в номинации «Открытие года» по версии GQ Russia.