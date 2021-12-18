Imanbek представил новый трек

Наша безумная коллаборация с Xanxiety и Kddkrap уже вышла! Imanbek

На этот раз казахстанец записал трек с американским рэпером Lil Xan.

15 марта 2021 года стало известно, что музыкант из Казахстана Иманбек Зейкенов (Imanbek) получил Grammy за ремикс песни Roses американского исполнителя SAINt JHN. Видеозапись с его ремиксом собрала миллионы просмотров. Трек вошел в пятерку рейтинга U.S. Billboard Hot 100.

Позже Иманбек выиграл в номинации «Открытие года» по версии GQ Russia.