Преимущества цифрового тенге озвучили в Мажилисе

Данный вопрос подняла на правчасе в Мажилисе депутат Екатерина Смышляева. Она отметила, что сейчас на международный финансовый рынок зашли новые виды финансовых активов – цифровые активы.

Раньше мы вели речь о необеспеченной и децентрализованной криптовалюте, но буквально на днях Китай приступил к сбору налогов в цифровых юанях. А это уже обеспеченный централизованный актив. Европа, Россия, США также заявляют о скором введении цифровой денежной единицы Центробанка. Нацбанк Казахстана также рассматривает вопрос внедрения третьей формы нацвалюты – цифрового тенге... Вместе с тем с окончательным решением Нацбанк не спешит, оно вновь отложено до середины 2022 года. Депутат Мажилиса РК Екатерина Смышляева

Смышляева поинтересовалась, с чем связана отсрочка по данному решению и что мешает введению национальной цифровой валюты в Казахстане на сегодняшний день.

Коллегу поддержал депутат Павел Казанцев.

Можно по-разному относиться к цифровизации финансового сектора. Но нам от нее не уйти. Более того, президент страны не так давно очень образно сказал, что нам на этот поезд не дай бог опоздать. Это такое предупреждение серьезное. Потому что мир просто на полной скорости идет к третьему виду денежной единицы, которая в итоге объединит наличные, безналичные потоки. И это критически важно. Депутат Мажилиса РК Павел Казанцев

Новость по теме В Нацбанке рассказали о внедрении цифрового тенге

Он также озвучил преимущества цифровой валюты.

Благодаря блокчейну, для цифровых денег возможно отследить все операции, транзакции до целевого использования, это критически важно, когда мы понимаем, что у нас очень серьезный сегмент «теневого» рынка. У нас присутствуют еще случаи, когда различные неправильные транзакции, коррупционные схемы происходят... Это критически важно, это критически интересно. Эта технология позволит исключить коррупционные схемы, отмывание доходов, а система налогообложения станет понятной и прозрачной. Нам очень важно здесь и трансформировать общественное сознание, потому что переход будет очень непростой, сложный, чисто в ментальном плане. И общество к этому тоже надо подготовить. Депутат Мажилиса Павел Казанцев

Заместитель председателя Нацбанка Берик Шолпанкулов в ответ сообщил, что никакой отсрочки не было.

Это планомерная задача, которая выполняется Нацбанком. По итогам пилотного проекта в 2021 году мы разместили доклад на сайте Нацбанка, где совместно с участниками финрынка и международными экспертами выработаны технологические подходы, а также разработаны некоторые сценарии. В соответствии с поручением главы государства к 1 июля 2022 года нами будет создана модель, которая будет позволять выработать максимально сбалансированные подходы по необходимости цифровой валюты, а также оптимальный план реализации самого проекта. Поэтому здесь хотелось бы отметить – все идет в соответствии с установленным планом исследования, которое проводит Нацбанк. Заместитель председателя Нацбанка Берик Шолпанкулов

Новость по теме Внедрение цифрового тенге — Нацбанк выработает решение к концу 2022 года

Министр финансов Ерулан Жамаубаев рассказал, могут ли вводимые сейчас информационные системы, в том числе те, которые сейчас разрабатываются и проходят интеграцию, адаптироваться к цифровому тенге, если он будет внедрен в ближайшее время.