«Тоттенхэм» покидает Лигу конференций из-за технического поражения

Ранее в английском «Тоттенхэме» произошла вспышка COVID-19 перед игрой ЛК с «Ренном» - в лондонском клубе было выявлено шесть случаев заражения.

Встреча «Тоттенхэм» — «Ренн» должен был состоятся 9 декабря в Лондоне, но за день поединок был отменен.

«Ренн» набрал 14 баллов и вышел в 1/8 финала ЛК с первого места в подгруппе G. «Тоттенхэм Хотспур» с семью очками в активе стал третьим в группе и завершил выступление в еврокубках в нынешнем сезоне. Вторым в группе стал «Витесс».