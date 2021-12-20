17:17 20.12.2021
«Тоттенхэм» покидает Лигу конференций из-за технического поражения
Фото: Instagram/spursofficial
УЕФА присудила техническое поражение «Тоттенхэм Хотспур» в матче группового раунда Лиги конференций с французским «Ренном» со счетом 0:3, сообщает Zakon.kz.
Ранее в английском «Тоттенхэме» произошла вспышка COVID-19 перед игрой ЛК с «Ренном» - в лондонском клубе было выявлено шесть случаев заражения.
Встреча «Тоттенхэм» — «Ренн» должен был состоятся 9 декабря в Лондоне, но за день поединок был отменен.
«Ренн» набрал 14 баллов и вышел в 1/8 финала ЛК с первого места в подгруппе G. «Тоттенхэм Хотспур» с семью очками в активе стал третьим в группе и завершил выступление в еврокубках в нынешнем сезоне. Вторым в группе стал «Витесс».