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17:17 20.12.2021

«Тоттенхэм» покидает Лигу конференций из-за технического поражения

Футбол ЛК Поражение Фото: Instagram/spursofficial
УЕФА присудила техническое поражение «Тоттенхэм Хотспур» в матче группового раунда Лиги конференций с французским «Ренном» со счетом 0:3, сообщает Zakon.kz.

Ранее в английском «Тоттенхэме» произошла вспышка COVID-19 перед игрой ЛК с «Ренном» - в лондонском клубе было выявлено шесть случаев заражения.

Встреча «Тоттенхэм» — «Ренн» должен был состоятся 9 декабря в Лондоне, но за день поединок был отменен. 

«Ренн» набрал 14 баллов и вышел в 1/8 финала ЛК с первого места в подгруппе G. «Тоттенхэм Хотспур» с семью очками в активе стал третьим в группе и завершил выступление в еврокубках в нынешнем сезоне. Вторым в группе стал «Витесс». 

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