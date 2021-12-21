19:59 21.12.2021
Казахстанок продавали в секс-рабство в Бахрейн – суд Шымкента вынес приговор
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Закончено разбирательство по делу о вербовке и отправке казахстанок для занятия проституцией в Королевство Бахрейн, сообщает Zakon.kz.
21 декабря специализированный межрайонный суд по уголовным делам города Шымкента признал участников транснациональной организованной преступной группы виновными.
Руководитель ТОПГ – Азадова С. осуждена к 14 годам лишения свободы. Другие участники и сообщники преступной группы Ахмедова С., Беркина Э., Ахмедова Ш., Тургунова Ш. осуждены к 12 годам лишения свободы; Косдаулетова Р., Темирова Э. осуждены к 11,3 годам лишения свободы; Цесхладзе Р. осужден к 10 годам лишения свободы; Савинский С. и Мададов И. – к 6,8 годам лишения свободы; Пичугина З. и Азадова Т. с применением ч. 4 ст. 55 УК – к 1,3 года лишения свободы; Гайнуллин Р. с применением ч. 4 ст. 55 УК – к трем годам лишения свободы (арестован в зале суда). Пресс-служба МВД РК
Отбывание наказания Гайнуллину Р. назначено в учреждениях уголовно-исполнительной системы максимальной безопасности, остальным осужденным – в учреждениях уголовно-испытательной системы средней безопасности.
Трое подсудимых приговором суда были признаны виновными и с применением ч. 2 ст. 68 УК освобождены от уголовной ответственности в связи с примирением сторон.
Руководители и участники ТОПГ в течение длительного времени занимались поиском и вербовкой девушек от 16 до 25 лет из социально-уязвимых слоев населения южных регионов Казахстана. Пресс-служба МВД РК