Еще одному фигуранту вынесли приговор по делу о секс-рабстве школьницы в Кызылорде
Фото: Zakon.kz
В суде №2 города Кызылорды 24 декабря в закрытом судебном заседании рассмотрено уголовное дело в отношении Ж. по факту неоднократного сводничества с вовлечением несовершеннолетнего в занятие проституцией, сообщает Zakon.kz.
Судом установлено:
- Подсудимая, зная о несовершеннолетнем возрасте потерпевшей, с целью получения материальной выгоды неоднократно привлекала ее к занятию проституцией. Вина подсудимой доказана протоколами осмотра места происшествия и очной ставки, а также показаниями потерпевшей.
Позиция сторон:
- Прокурор просил признать виновной подсудимую и назначить наказание с применением ст. 55 ч. 2 УК в виде лишения свободы сроком на четыре года шесть месяцев.
- Представитель потерпевшей простила подсудимую, срок и вид наказания оставила на усмотрение суда.
- Сторона защиты просила оправдать подсудимую по ст. 309 ч. 2 п.п. 2), 3) УК.
Решением суда:
- Санкция указанной статьи УК предусматривает наказание от трех до семи лет лишение свободы. Согласно ст. 53 УК смягчающим обстоятельством является наличие малолетнего ребенка. Отягчающих обстоятельств в обвинительном акте не указано.
- Согласно п. 2) ч. 2 ст. 55 УК при наличии смягчающих обстоятельств и отсутствии отягчающих обстоятельств срок наказания не может превышать 2/3 от максимального срока, предусмотренного статьей УК.
- Приговором суда подсудимая признана виновной по ст. 309 ч. 2 п.п. 2),3)УК и ей назначено наказание в виде четырех лет шести месяцев лишения свободы.
Приговор не вступил в законную силу.
Как ранее сообщал Zakon.kz, в Кызылорде одноклассники заставляли школьницу заниматься проституцией. Они длительное время издевались над ней, накачивали наркотиками.
4 сентября в Кызылординской области был уволен и наказан ряд должностных лиц из сферы образования на фоне этого скандала.
19 сентября заместитель министра внутренних дел Игорь Лепеха рассказал, что по делу девочки из Кызылорды, которую одноклассники вовлекли в секс-рабство, установлено 13 фигурантов. 11 ноября 2024 года вынесли первый приговор по этому делу.
13 декабря вынесли второй приговор по этому делу.
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