Еще одному фигуранту вынесли приговор по делу о секс-рабстве школьницы в Кызылорде

В суде №2 города Кызылорды 24 декабря в закрытом судебном заседании рассмотрено уголовное дело в отношении Ж. по факту неоднократного сводничества с вовлечением несовершеннолетнего в занятие проституцией, сообщает Zakon.kz.

Судом установлено:

Подсудимая, зная о несовершеннолетнем возрасте потерпевшей, с целью получения материальной выгоды неоднократно привлекала ее к занятию проституцией. Вина подсудимой доказана протоколами осмотра места происшествия и очной ставки, а также показаниями потерпевшей.

Позиция сторон:

Прокурор просил признать виновной подсудимую и назначить наказание с применением ст. 55 ч. 2 УК в виде лишения свободы сроком на четыре года шесть месяцев.

Представитель потерпевшей простила подсудимую, срок и вид наказания оставила на усмотрение суда.

Сторона защиты просила оправдать подсудимую по ст. 309 ч. 2 п.п. 2), 3) УК.

Решением суда:

Санкция указанной статьи УК предусматривает наказание от трех до семи лет лишение свободы. Согласно ст. 53 УК смягчающим обстоятельством является наличие малолетнего ребенка. Отягчающих обстоятельств в обвинительном акте не указано.

Согласно п. 2) ч. 2 ст. 55 УК при наличии смягчающих обстоятельств и отсутствии отягчающих обстоятельств срок наказания не может превышать 2/3 от максимального срока, предусмотренного статьей УК.

Приговором суда подсудимая признана виновной по ст. 309 ч. 2 п.п. 2),3)УК и ей назначено наказание в виде четырех лет шести месяцев лишения свободы.

Приговор не вступил в законную силу.

Как ранее сообщал Zakon.kz, в Кызылорде одноклассники заставляли школьницу заниматься проституцией. Они длительное время издевались над ней, накачивали наркотиками.

4 сентября в Кызылординской области был уволен и наказан ряд должностных лиц из сферы образования на фоне этого скандала.

19 сентября заместитель министра внутренних дел Игорь Лепеха рассказал, что по делу девочки из Кызылорды, которую одноклассники вовлекли в секс-рабство, установлено 13 фигурантов. 11 ноября 2024 года вынесли первый приговор по этому делу.

13 декабря вынесли второй приговор по этому делу.