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Общество

Еще одному фигуранту вынесли приговор по делу о секс-рабстве школьницы в Кызылорде

Зал суда, суд, молоток судьи, судья, приговор, уголовный кодекс РК, судебный процесс, зачитывание приговора, приговор, правосудие, закон , фото - Новости Zakon.kz от 24.12.2024 18:32 Фото: Zakon.kz
В суде №2 города Кызылорды 24 декабря в закрытом судебном заседании рассмотрено уголовное дело в отношении Ж. по факту неоднократного сводничества с вовлечением несовершеннолетнего в занятие проституцией, сообщает Zakon.kz.

Судом установлено:

  • Подсудимая, зная о несовершеннолетнем возрасте потерпевшей, с целью получения материальной выгоды неоднократно привлекала ее к занятию проституцией. Вина подсудимой доказана протоколами осмотра места происшествия и очной ставки, а также показаниями потерпевшей.

Позиция сторон:

  • Прокурор просил признать виновной подсудимую и назначить наказание с применением ст. 55 ч. 2 УК в виде лишения свободы сроком на четыре года шесть месяцев.
  • Представитель потерпевшей простила подсудимую, срок и вид наказания оставила на усмотрение суда.
  • Сторона защиты просила оправдать подсудимую по ст. 309 ч. 2 п.п. 2), 3) УК.

Решением суда:

  • Санкция указанной статьи УК предусматривает наказание от трех до семи лет лишение свободы. Согласно ст. 53 УК смягчающим обстоятельством является наличие малолетнего ребенка. Отягчающих обстоятельств в обвинительном акте не указано.
  • Согласно п. 2) ч. 2 ст. 55 УК при наличии смягчающих обстоятельств и отсутствии отягчающих обстоятельств срок наказания не может превышать 2/3 от максимального срока, предусмотренного статьей УК.
  • Приговором суда подсудимая признана виновной по ст. 309 ч. 2 п.п. 2),3)УК и ей назначено наказание в виде четырех лет шести месяцев лишения свободы.

Приговор не вступил в законную силу.

Как ранее сообщал Zakon.kz, в Кызылорде одноклассники заставляли школьницу заниматься проституцией. Они длительное время издевались над ней, накачивали наркотиками.

4 сентября в Кызылординской области был уволен и наказан ряд должностных лиц из сферы образования на фоне этого скандала. 

19 сентября заместитель министра внутренних дел Игорь Лепеха рассказал, что по делу девочки из Кызылорды, которую одноклассники вовлекли в секс-рабство, установлено 13 фигурантов. 11 ноября 2024 года вынесли первый приговор по этому делу.

13 декабря вынесли второй приговор по этому делу. 

Фото Диана Абдуллаева
Диана Абдуллаева
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