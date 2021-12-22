Итоги-2021: спортивные достижения и творческие прорывы

Иманбек

В марте диджей Imanbek стал обладателем Grammy за ремикс песни Roses. Он – первый казахстанец, получивший эту престижную музыкальную премию.

21-летний Иманбек Зейкенов родом из города Аксу Павлодарской области. Музыкой увлекался с детства, но вплотную стал ей заниматься в 17 лет, когда учился на железнодорожника и работал на местной железнодорожной станции.

Летом 2019 года Иманбек сделал ремикс на трек Roses американского исполнителя SAINt JHN и загрузил его в социальные сети. Через несколько месяцев трек стал мировым хитом. Видеозапись собрала миллионы просмотров, а ремикс возглавил список лучших танцевальных композиций года по версии Billboard.

Димаш Кудайберген

Известный казахстанский исполнитель Димаш Кудайберген назван самым красивым мужчиной Азии. В онлайн-голосовании на сайте King Choice он набрал 9,3 млн голосов. Второе место в этой номинации занял солист южнокорейской группы BTS Ким Сок Джин. Он набрал 8,2 млн голосов. Третьим по привлекательности мужчиной в Азии стал еще один южнокорейский певец – Ча Ын У, за которого проголосовали 1,9 млн человек.

Песня казахстанцев стала мировым трендом

Осенью русскоязычный трек двух казахстанцев Moreart и IHI неожиданно взорвал TikTok. В соцсети был запущен челлендж Food Dance, где люди показывали неаппетитный обед и танцевали под этот трек. Среди тех, кто подхватил челлендж, были и знаменитости. К примеру, британский шеф-повар Гордон Рамзи, глава Демократической партии Канады Джагмит Сингх, американская рэперша Lizzo и другие. Оказалось, трек казахстанцев стал мировым хитом спустя год после релиза. В TikTok с этой песней записали более трех млн роликов.

Фигуристка Элизабет Турсынбаева завершила карьеру

21-летняя фигуристка Элизабет Турсынбаева ушла из профессионального спорта из-за травмы спины. Девушка тренировалась у знаменитого российского тренера Этери Тутберидзе. Вошла в историю, став первой в мире исполнительницей четверного прыжка на взрослых турнирах в 19 лет. Несмотря на то, что выросла в России, Турсынбаева представляла Казахстан. Она могла бы приносить стране медали и дальше, но вмешался несчастный случай – в сентябре фигуристка сообщила о завершении карьеры.

Казахстан на Олимпиаде

К сожалению, гимн Казахстана в Японии так ни разу и не прозвучал. Но на пьедестале казахстанцы все же стояли, завоевав восемь бронзовых медалей. Имена героев: Елдос Сметов, Игорь Сон, Зульфия Чиншанло, Камшыбек Кункабаев, Сакен Бибосынов, Нурислам Санаев, Дархан Асадилов и Софья Берульцева.

Фото: Zakon.kz

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Данияр Елеусинов стал чемпионом мира

19 декабря в Нур-Султане состоялся бой Данияра Елеусинова с аргентинцем Хуаном Эрнаном Леао. По итогам 12 раундов 30-летний Елеусинов стал новым чемпионом мира по версии IBO в полусреднем весе. Таким образом, он стал пятым казахстанцем в истории, кому удалось примерить чемпионский пояс. Ранее это сделали Василий Жиров, Геннадий Головкин, Жанат Жакиянов и Бейбут Шуменов.