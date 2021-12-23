Санврачи обратились к астанчанам

С 15 декабря столица находилась в «зеленой» зоне матрицы оценки эпидемиологической ситуации. Однако на сегодня по темпу развития коронавирусной инфекции репродуктивное число Rt составило - 1,019, согласно которому Нур-Султан перешел в «желтую» зону.

Репродуктивное число Rt является одним из критериев определения зон. Сравнивая недельную заболеваемость в столице, наблюдается незначительный рост, так за неделю зарегистрировано 564 случаев COVID-19 (предыдущая неделя – 542 случаев), интенсивный показатель заболеваемости коронавирусной инфекцией составил 47,5 и 45,6 соответственно, то есть показатель заболеваемости выше предыдущей недели на 4%, что и повлекло за собой рост Rt числа выше 1 и переход из «зеленой» зоны в «желтую». Комитет санитарно-эпидемиологического контроля

По данным ведомства, за сутки в Нур-Султане зарегистрировано 85 первично лабораторно подтвержденных случаев (58 случаев с симптомами, 27 бессимптомных), прирост составил – 0,05%.

Основными причинами увеличения заболеваемости, как обычно в праздничные дни, является несоблюдение некоторыми жителями карантинных ограничений. Это посещение мест скопления людей, не ношение масок, не соблюдение режима домашнего карантина как пациентами, так и лицами, находящимися в близком контакте.

Осознавая риски распространения и, как правило, увеличение количества регистрации положительных случаев коронавируса после праздничных дней, напоминаем, что массовые мероприятия, включая семейные, корпоративы, запрещены, за исключением мероприятий, проводимых в объектах, участвующих в проекте Ashyq, при условии соблюдения заполняемости до 50%, но не более 70 мест, только при наличии «зеленого» статуса у всех посетителей и всего персонала. А также запрет на организацию и проведение общешкольных и коллективных утренников с участием детей разных групп и организаций. КСЭК

В ведомстве отметили, что в предстоящие праздничные дни будет усилена работа мониторинговых групп.

Владельцы торговых и других объектов не должны нарушать карантинные ограничения, соблюдать все санитарные нормы. КСЭК

Департамент санитарно-эпидемиологического контроля Нур-Султана призывает жителей помнить о том, что можно было бы избежать перехода столицы в «желтую» зону, если бы население в минувшие праздничные дни соблюдали все карантинные меры.

Однако не все проявляют ответственность, тем самым повышают в дальнейшем риск приближения столицы в «красную» зону, где город находился долгих 7 месяцев (с 10 марта по 26 октября). ДСЭК Нур-Султана

Санврачи подчеркнули, что «предстоящие новогодние праздники не должны привести к ухудшению эпидемиологической ситуации и росту заболеваемости коронавирусной инфекцией».

Это напрямую зависит от нашего с вами поведения и приверженности к мерам профилактики. Поэтому просим жителей города праздновать Новый год безопасно в узком кругу с родными людьми. ДСЭК Нур-Султана