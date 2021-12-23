Владимир Путин: Благодарен руководству Казахстана за поддержку русского языка

Он отметил, что у Казахстана и России «очень глубокие гуманитарные связи».

Я очень благодарен руководству Казахстана за внимательное отношение к поддержанию и развитию русского языка. Вы же сами знаете, сколько людей в Казахстане изучают русский. Это русскоговорящая страна в полном смысле слова. Увеличивается количество и школ с изучением русского языка, и филиалов высших учебных заведений. Владимир Путин

Ранее Путин заявил, что у России и Казахстана сложились уникальные отношения.