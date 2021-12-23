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19:14 23.12.2021

Владимир Путин: Благодарен руководству Казахстана за поддержку русского языка

рк, русский язык, путин, благодарность Фото: kremlin.ru
Президент России Владимир Путин благодарен руководству Казахстана за поддержку русского языка. Об этом он заявил на ежегодной пресс-конференции, передает Zakon.kz.

Он отметил, что у Казахстана и России «очень глубокие гуманитарные связи».

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Я очень благодарен руководству Казахстана за внимательное отношение к поддержанию и развитию русского языка. Вы же сами знаете, сколько людей в Казахстане изучают русский. Это русскоговорящая страна в полном смысле слова. Увеличивается количество и школ с изучением русского языка, и филиалов высших учебных заведений.Владимир Путин

Ранее Путин заявил, что у России и Казахстана сложились уникальные отношения.

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