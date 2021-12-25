10:24 25.12.2021
Республиканскую трассу закрыли из-за сильного бурана в Алматинской области
Фото: pixabay
В Алматинской области республиканскую трассу Ушарал – Достык закрыли из-за сильного бурана, передает Zakon.kz.
Об этом сообщили в Министерстве индустрии и инфраструктурного развития РК.
В связи с неблагоприятными погодными условиями в Алматинской области (сильный буран, ограничение видимости) с 09:30 25 декабря введено ограничение движения для всех видов автотранспорта на 83-184 км автодороги республиканского значения Ушарал – Достык – участок ст. Коктума – ст. Достык (участок на реконструкции АБК «Автодор НС»).Пресс-служба МИИР РК
Автомобилистам рекомендуют воздержаться от дальних поездок.
В случае возникновения нештатных ситуаций можно обратиться в круглосуточный call-центр по номеру 1403.
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