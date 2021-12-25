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Законодательство РК
10:24 25.12.2021

Республиканскую трассу закрыли из-за сильного бурана в Алматинской области

алматинская область, трасса, буран, движение, закрытие Фото: pixabay
В Алматинской области республиканскую трассу Ушарал – Достык закрыли из-за сильного бурана, передает Zakon.kz.

Об этом сообщили в Министерстве индустрии и инфраструктурного развития РК.

В связи с неблагоприятными погодными условиями в Алматинской области (сильный буран, ограничение видимости) с 09:30 25 декабря введено ограничение движения для всех видов автотранспорта на 83-184 км автодороги республиканского значения Ушарал – Достык – участок ст. Коктума – ст. Достык (участок на реконструкции АБК «Автодор НС»).Пресс-служба МИИР РК

Автомобилистам рекомендуют воздержаться от дальних поездок.

В случае возникновения нештатных ситуаций можно обратиться в круглосуточный call-центр по номеру 1403.

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Ранее в РГП «Казгидромет» сообщили, что 25 декабря в западных и южных регионах Казахстана под влиянием атмосферных фронтальных разделов пройдут осадки (дождь и снег), ожидаются гололед, усиление ветра, на западе – с низовой метелью; местами по республике ожидается туман.

Динара Халдарова
МИИР РК Алматинская область
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