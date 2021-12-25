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22:04 25.12.2021

Трассу в ЗКО закрыли из-за непогоды

Дорога закрыта зимой из-за непогоды Фото: zakon.kz
В случае возникновения нештатной ситуации водителям рекомендовали звонить на номер круглосуточного Call-центра 1403, сообщает Zakon.kz.

25 декабря с 20:05 введен запрет на движение всех видов авто по трассе «Уральск-Таскала-гр.РФ» км. 4-104, уч. г.Уральск-гр.РФ), сообщили в МИИР.

В целях недопущения чрезвычайных ситуаций и автомобилистам рекомендовали воздержаться от дальних поездок.

Ранее в ДЧС Алматинской области сообщили о закрытии трассы «Алматы-Хоргос» из-за нулевой видимости. На этой дороге произошло массовое ДТП с участием 17 автомобилей.

Данияр Кунафин
МИИР РК Западно-Казахстанская область
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