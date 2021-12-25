22:04 25.12.2021
Трассу в ЗКО закрыли из-за непогоды
Фото: zakon.kz
В случае возникновения нештатной ситуации водителям рекомендовали звонить на номер круглосуточного Call-центра 1403, сообщает Zakon.kz.
25 декабря с 20:05 введен запрет на движение всех видов авто по трассе «Уральск-Таскала-гр.РФ» км. 4-104, уч. г.Уральск-гр.РФ), сообщили в МИИР.
В целях недопущения чрезвычайных ситуаций и автомобилистам рекомендовали воздержаться от дальних поездок.
Ранее в ДЧС Алматинской области сообщили о закрытии трассы «Алматы-Хоргос» из-за нулевой видимости. На этой дороге произошло массовое ДТП с участием 17 автомобилей.