Крушение Bek Air в Алматы: названы причины задержки расследования

По данным ведомства, комиссия по факту крушения была создана 27 декабря 2019 года.

В расследовании авиакатастрофы принимали участие уполномоченные представители от Бюро по безопасности Королевства Нидерланды и Межгосударственный авиационный комитет, уполномоченный представитель подразделения по расследованию авиационных происшествий Королевства Великобритании, а также их советники (специалисты владельца сертификата воздушного судна типа Fokker-100 – «Fokker Services B.V» (Королевства Нидерланды) и завода-изготовителя «Rolls Royse» «Королевства Великобритании»). Пресс-служба МИИР РК

Немаловажным фактором задержки расследования для установления причины авиационного происшествия стали связанные с пандемией Covid-19 локдауны.

В настоящее время расследование находится на завершающем этапе, все необходимые материалы и результаты исследований комиссией собраны, получены заключения от всех заинтересованных государств-участников, составлен и согласован проект окончательного отчета.