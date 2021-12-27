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Законодательство РК
17:47 27.12.2021

Крушение Bek Air в Алматы: названы причины задержки расследования

аэропорт Фото: Zakon.kz
В Министерстве индустрии и инфраструктурного развития рассказали о ситуации с расследованием авиакатастрофы с Fokker-100 в аэропорту Алматы, сообщает Zakon.kz.

По данным ведомства, комиссия по факту крушения была создана 27 декабря 2019 года.

В расследовании авиакатастрофы принимали участие уполномоченные представители от Бюро по безопасности Королевства Нидерланды и Межгосударственный авиационный комитет, уполномоченный представитель подразделения по расследованию авиационных происшествий Королевства Великобритании, а также их советники  (специалисты владельца сертификата воздушного судна типа Fokker-100 – «Fokker Services B.V» (Королевства Нидерланды) и завода-изготовителя «Rolls Royse» «Королевства Великобритании»).Пресс-служба МИИР РК

Немаловажным фактором задержки расследования для установления причины авиационного происшествия стали связанные с пандемией Covid-19 локдауны.

В настоящее время расследование находится на завершающем этапе, все необходимые материалы и результаты исследований комиссией собраны, получены заключения от всех заинтересованных государств-участников, составлен и согласован проект окончательного отчета.

Данный проект отчета по расследованию, в соответствии с Приложением № 13 ИКАО был отправлен на согласование и получение существенных замечаний государствам, принимавших участие в расследовании. Официальный срок согласования - 60 календарных дней. В ближайшее время МИИР РК рассчитывает получить результаты согласования.Пресс-служба МИИР РК
Анастасия Московчук
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