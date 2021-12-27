17:47 27.12.2021
Крушение Bek Air в Алматы: названы причины задержки расследования
Фото: Zakon.kz
В Министерстве индустрии и инфраструктурного развития рассказали о ситуации с расследованием авиакатастрофы с Fokker-100 в аэропорту Алматы, сообщает Zakon.kz.
По данным ведомства, комиссия по факту крушения была создана 27 декабря 2019 года.
В расследовании авиакатастрофы принимали участие уполномоченные представители от Бюро по безопасности Королевства Нидерланды и Межгосударственный авиационный комитет, уполномоченный представитель подразделения по расследованию авиационных происшествий Королевства Великобритании, а также их советники (специалисты владельца сертификата воздушного судна типа Fokker-100 – «Fokker Services B.V» (Королевства Нидерланды) и завода-изготовителя «Rolls Royse» «Королевства Великобритании»).Пресс-служба МИИР РК
Немаловажным фактором задержки расследования для установления причины авиационного происшествия стали связанные с пандемией Covid-19 локдауны.
В настоящее время расследование находится на завершающем этапе, все необходимые материалы и результаты исследований комиссией собраны, получены заключения от всех заинтересованных государств-участников, составлен и согласован проект окончательного отчета.
Данный проект отчета по расследованию, в соответствии с Приложением № 13 ИКАО был отправлен на согласование и получение существенных замечаний государствам, принимавших участие в расследовании. Официальный срок согласования - 60 календарных дней. В ближайшее время МИИР РК рассчитывает получить результаты согласования.Пресс-служба МИИР РК