Токаев подписал закон, регулирующий работу правоохранительных органов, прокуратуры и суда

Текст законов публикуется в печати, передает Акорда.

Основная задача закона – оптимизация правовых механизмов, предусматривающих эффективное применение уголовно-процессуального законодательства в целях быстрого раскрытия преступлений, привлечения к уголовной ответственности лиц, их совершивших, и справедливого судебного разбирательства, а также повышения гарантий защиты прав граждан.