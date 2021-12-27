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Законодательство РК
18:50 27.12.2021

Токаев подписал закон, регулирующий работу правоохранительных органов, прокуратуры и суда

Новый закон Фото: Zakon.kz
Президент подписал Закон РК «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты РК по вопросам внедрения трехзвенной модели с разграничением полномочий и зон ответственности между правоохранительными органами, прокуратурой и судом», сообщает Zakon.kz.

Текст законов публикуется в печати, передает Акорда.

Основная задача закона – оптимизация правовых механизмов, предусматривающих эффективное применение уголовно-процессуального законодательства в целях быстрого раскрытия преступлений, привлечения к уголовной ответственности лиц, их совершивших, и справедливого судебного разбирательства, а также повышения гарантий защиты прав граждан.

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