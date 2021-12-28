13:49 28.12.2021
Касым-Жомарт Токаев прибыл в Санкт-Петербург
Фото: facebook.com/Berik Uali
Президент Касым-Жомарт Токаев с рабочим визитом прибыл в Санкт-Петербург для участия в традиционной неформальной встрече глав стран — участниц СНГ, сообщает Zakon.kz.
Об этом на странице в Facebook написал пресс-секретарь президента Берик Уали.
В ходе встречи лидеры СНГ обсудят итоги проделанной совместной работы в рамках Содружества, перспективы развития многостороннего взаимодействия и повышения эффективности деятельности организации, – отмечено в публикации.
Также планируется рассмотрение актуальных вопросов международной и региональной повестки дня.
Днем ранее, 27 декабря, Нурсултан Назарбаев прибыл в Санкт-Петербург по приглашению Путина.