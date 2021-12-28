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13:49 28.12.2021

Касым-Жомарт Токаев прибыл в Санкт-Петербург

прибыл в Санкт-Петербург Фото: facebook.com/Berik Uali
Президент Касым-Жомарт Токаев с рабочим визитом прибыл в Санкт-Петербург для участия в традиционной неформальной встрече глав стран — участниц СНГ, сообщает Zakon.kz.

Об этом на странице в Facebook написал пресс-секретарь президента Берик Уали.

В ходе встречи лидеры СНГ обсудят итоги проделанной совместной работы в рамках Содружества, перспективы развития многостороннего взаимодействия и повышения эффективности деятельности организации, – отмечено в публикации.

Также планируется рассмотрение актуальных вопросов международной и региональной повестки дня.

Днем ранее, 27 декабря, Нурсултан Назарбаев прибыл в Санкт-Петербург по приглашению Путина.

Анастасия Московчук
СНГ Назарбаев Нурсултан Токаев Касым-Жомарт Санкт-Петербург
Назарбаев прибыл в Санкт-Петербург по приглашению Путина
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