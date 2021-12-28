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Законодательство РК
22:12 28.12.2021

Подработку для госслужащих разъяснили в Агентстве по делам госслужбы

Госслужба такси Фото: АДГС РК
Пользователи соцсетей неоднозначно восприняли информацию о «госслужащем-таксисте» после выступления председателя АДГС Анар Жаилгановой 27 декабря, сообщает Zakon.kz.

В пресс-службе агентства пояснили, что действующее законодательство допускает занятие госслужащими научной, педагогической и творческой деятельностью.

Вместе с тем эти категории не охватывают госслужащих, которые обладают специальными или уникальными навыками, а также свободным временем.

К примеру, работающий на госслужбе врач может в свободное от работы время заниматься лечебной практикой по найму в медицинских организациях. Успешные спортсмены – передавать свой опыт подрастающему поколению. Сертифицированные юристы – проводить экспертизы договоров или контрактов. Госслужащие могут также заниматься вождением транспорта и иными видами работ по найму.Агентство по делам госслужащих

В агентстве отметили, что законопроектом предлагается предоставить госслужащим законную возможность получать доход от работы, которую они могут выполнять в свободное от основной работы время, при этом соблюдая норму о конфликте интересов.

Кроме этого, в АДГС вновь подчеркнули, что под иную деятельность не будет подпадать предпринимательство.

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