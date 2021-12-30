Рекордный урожай и самые добрые люди – итоги 2021 года для Павлодарской области

2021-й был для региона годом стабильного восстановления после коронакризиса. В некоторых отраслях даже наблюдался небывалый рост, впрочем, не обошлось без срыва планов, были и приятные сюрпризы для жителей. Обо всем по порядку.

Обрабатывающая промышленность региона растет и тянет за собой весь сектор. Доля «обработки» – почти 67%, это более чем на 20% выше показателя по стране. Свою роль сыграло железнодорожное машиностроение, вылившееся в целый кластер в Экибастузе. Там, кстати, в ноябре президент запустил еще одно производство. Рекордные для области результаты в АПК: самый высокий темп роста выпуска сельхозпродукции, более миллиона тонн зерновых впервые за 30 лет, один тенге субсидий на четыре тенге частных инвестиций.

Фото: Валерия Бугаева

Сфера особого внимания – образование. Аким Абылкаир Скаков часто подчеркивает важность инвестирования в обучение детей и создание необходимых для этого условий. Бюджет образования в регионе значительно вырос. Так, в числе прочих позитивных изменений модернизированы 12 школ, а 69 учителей и 300 детей получили учрежденные знаки «Павлодар облысы білім саласына қосқан үлесі үшін» и «Тәуелсіздік ұланы». Разработан региональный Атлас новых профессий, по нему уже проводят обучение в колледжах и профориентацию в школах.

Фото: Валерия Бугаева

Система здравоохранения региона укрепилась тремя новыми объектами. Один из них – инфекционный корпус облбольницы, строительство которого затянулось из-за изменений проекта еще 2018 года. Как уверили подрядчики, в новом документе учли замечания эпидемиологов. Инфекционный коечный фонд региона вырос почти в 2,5 раза в сравнении с показателем до пандемии.

Фото: Валерия Бугаева

После скандала с «Иртышом» спорт был не самой приятной темой в области. Но время показало, что решение о снятии с чемпионата и перераспределении средств на развитие массового и детско-юношеского спорта было стратегически верно. Сейчас только через госзаказ более 6,5 тысячи детей посещают секции. Общий охват жителей области спортом вырос до 34%. Тем временем ФК «Аксу» вышел в КПЛ, а Зарина Байбатина и Серик Темиржанов завоевали серебряные медали Паралимпиады и ЧМ по боксу соответственно.

Фото: Валерия Бугаева

Как и по всей стране, год в Павлодарской области прошел под знаком 30-летия Независимости РК. Но были и свои памятные даты: получение Иманбеком Зейкеновым премии Grammy, 60-летие Аксу, принятие КПР Экибастуза, выпуск 3-миллионной тонны алюминия, выработка рекордного объема электроэнергии.

Главное достижение года – звание самого доброго региона страны по итогам общенационального марафона добрых дел. Павлодарцы вновь подтвердили свою отзывчивость и душевность.