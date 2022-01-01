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11:41 01.01.2022

Ким Чен Ын назвал цели на 2022 год

В КНДР назвали цели на 2022 год Фото: pixabay
Лидер КНДР Ким Чен Ын выступил с речью, в которой сделал акцент на тракторные заводы, сельское хозяйство и питание, а не на ядерное оружие или США, сообщает Zakon.kz.

По словам Ким Чен Ына, главными целями Северной Кореи на 2022 год будут ускорение экономического развития и улучшение жизни людей, поскольку стране предстоит «великая борьба не на жизнь, а на смерть», передает Bloomberg.

Характер речи подчеркивал экономические проблемы, с которыми столкнулась республика. Из-за введенных коронавирусных ограничений на границе Северная Корея оказалась в большей изоляции, чем когда-либо прежде. Международные организации предупреждают о возможной нехватке продовольствия и гуманитарном кризисе.

Главная задача, стоящая перед нашей партией и народом в следующем году, состоит в том, чтобы обеспечить надежную гарантию выполнения пятилетнего плана и добиться значительных изменений в развитии государства и уровне жизни людей.Председатель Госсовета КНДР Ким Чен Ын

Большая часть речи была посвящена сельскому хозяйству, поскольку страна столкнулась с одной из самых острых проблем нехватки продовольствия за 10 лет. Ситуация усугубилась суровой погодой и решением КНДР закрыть границы из-за пандемии, что фактически затормозило торговлю и поток продуктов питания из Китая.

Данияр Кунафин
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