Ким Чен Ын назвал цели на 2022 год

По словам Ким Чен Ына, главными целями Северной Кореи на 2022 год будут ускорение экономического развития и улучшение жизни людей, поскольку стране предстоит «великая борьба не на жизнь, а на смерть», передает Bloomberg.

Характер речи подчеркивал экономические проблемы, с которыми столкнулась республика. Из-за введенных коронавирусных ограничений на границе Северная Корея оказалась в большей изоляции, чем когда-либо прежде. Международные организации предупреждают о возможной нехватке продовольствия и гуманитарном кризисе.

Главная задача, стоящая перед нашей партией и народом в следующем году, состоит в том, чтобы обеспечить надежную гарантию выполнения пятилетнего плана и добиться значительных изменений в развитии государства и уровне жизни людей. Председатель Госсовета КНДР Ким Чен Ын

Большая часть речи была посвящена сельскому хозяйству, поскольку страна столкнулась с одной из самых острых проблем нехватки продовольствия за 10 лет. Ситуация усугубилась суровой погодой и решением КНДР закрыть границы из-за пандемии, что фактически затормозило торговлю и поток продуктов питания из Китая.