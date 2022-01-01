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13:18 01.01.2022

Дима Билан встретил новый год в Алматы

Дима Билан встретил Новый год в Алматы Фото: Instagram/bilanofficial
Российский певец Дима Билан опубликовал видео в сториз в Instagram. Он встречал Новый год дважды – по времени Нур-Султана и Москвы, сообщает Zakon.kz.

Певец снял видео из окна гостиницы, он отметил красоту вида Алматы.

Певец поздравил зрителей с наступающим Новым годом и пожелал здоровья, хороших новостей и близких людей рядом.

Ранее Дима Билан высказался о казахстанском блогере Биржане Ашиме и своем выступлении в нетрезвом виде на свадьбе в Казахстане.

Певец признался, что у него есть проблемы с алкогольной зависимостью и что он пытается бороться с ней.

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