Дима Билан встретил новый год в Алматы

Певец снял видео из окна гостиницы, он отметил красоту вида Алматы.

Певец поздравил зрителей с наступающим Новым годом и пожелал здоровья, хороших новостей и близких людей рядом.

Ранее Дима Билан высказался о казахстанском блогере Биржане Ашиме и своем выступлении в нетрезвом виде на свадьбе в Казахстане.

Певец признался, что у него есть проблемы с алкогольной зависимостью и что он пытается бороться с ней.