13:18 01.01.2022
Дима Билан встретил новый год в Алматы
Фото: Instagram/bilanofficial
Российский певец Дима Билан опубликовал видео в сториз в Instagram. Он встречал Новый год дважды – по времени Нур-Султана и Москвы, сообщает Zakon.kz.
Певец снял видео из окна гостиницы, он отметил красоту вида Алматы.
Певец поздравил зрителей с наступающим Новым годом и пожелал здоровья, хороших новостей и близких людей рядом.
Ранее Дима Билан высказался о казахстанском блогере Биржане Ашиме и своем выступлении в нетрезвом виде на свадьбе в Казахстане.
Певец признался, что у него есть проблемы с алкогольной зависимостью и что он пытается бороться с ней.