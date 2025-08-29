Дима Билан удивил родителей новым имиджем

Певец Дима Билан рассказал Instagram-подписчикам, что приехал к родителям в гости, удивив их новым имиджем, сообщает Zakon.kz.

По словам артиста, он напомнил им времена своей юности. Музыкант опубликовал фото с отцом, отметив сходство с ним.

"Вчера, вернувшись в Москву, я заехал к родителям. А еще сбрил бороду. Родители так давно не видели меня таким, что в их взглядах промелькнула та же нежность, с которой они встречали меня в юности. На фото мой папа, в котором я все чаще узнаю самого себя. Иногда жизнь складывает простые, но бесценные моменты. И порой так важно прикоснуться к своим корням, но не для того, чтобы утонуть в прошлом, а чтобы напитаться их силой и уверенно идти дальше", – высказался артист.

Подписчики знаменитости активно прокомментировали его пост.

Фото: Instagram/bilanofficial

Родители музыканта Николай и Нина Беланы не имеют отношения к шоу-бизнесу и избегают публичности. Певец отмечал, что трепетно относится к семье, поэтому редко показывает самых близких людей в соцсетях.

