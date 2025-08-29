#АЭС в Казахстане
"Таза Қазақстан"
#Казахмыс
Спецпроекты
#Цены
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+20°
$
537.76
627.62
6.7
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#АЭС в Казахстане
"Таза Қазақстан"
#Казахмыс
Спецпроекты
#Цены
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+20°
$
537.76
627.62
6.7
Культура и шоу-бизнес

Дима Билан удивил родителей новым имиджем

Дима Билан с отцом, фото - Новости Zakon.kz от 29.08.2025 06:16 Фото: Instagram/bilanofficial
Певец Дима Билан рассказал Instagram-подписчикам, что приехал к родителям в гости, удивив их новым имиджем, сообщает Zakon.kz.

По словам артиста, он напомнил им времена своей юности. Музыкант опубликовал фото с отцом, отметив сходство с ним.

"Вчера, вернувшись в Москву, я заехал к родителям. А еще сбрил бороду. Родители так давно не видели меня таким, что в их взглядах промелькнула та же нежность, с которой они встречали меня в юности. На фото мой папа, в котором я все чаще узнаю самого себя. Иногда жизнь складывает простые, но бесценные моменты. И порой так важно прикоснуться к своим корням, но не для того, чтобы утонуть в прошлом, а чтобы напитаться их силой и уверенно идти дальше", – высказался артист.

Подписчики знаменитости активно прокомментировали его пост.

Фото: Instagram/bilanofficial

Родители музыканта Николай и Нина Беланы не имеют отношения к шоу-бизнесу и избегают публичности. Певец отмечал, что трепетно относится к семье, поэтому редко показывает самых близких людей в соцсетях.

А Бруклин Бекхэм не пригласил своих знаменитых родителей Викторию и Дэвида на годовщину свадьбы.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Фото Алия Абди
Алия Абди
Читайте также
Баян Алагузова раскрыла, о чем будет ее следующий фильм
Культура и шоу-бизнес
21:11, 28 августа 2025
Баян Алагузова раскрыла, о чем будет ее следующий фильм
"Ждал этого всю жизнь!": отмена концерта Макса Коржа в Алматы вызвала бурю гнева в Сети
Культура и шоу-бизнес
15:11, 28 августа 2025
"Ждал этого всю жизнь!": отмена концерта Макса Коржа в Алматы вызвала бурю гнева в Сети
Молодая жена 65-летнего Дмитрия Диброва оправдалась после обвинений в измене
Культура и шоу-бизнес
14:05, 28 августа 2025
Молодая жена 65-летнего Дмитрия Диброва оправдалась после обвинений в измене
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: