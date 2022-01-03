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12:29 03.01.2022

Телефонный разговор Байдена и Зеленского: подробности

президент США Фото: instagram.com/joebiden
Президенты США и Украины провели телефонный разговор, сообщает Zakon.kz.

Как отмечается в публикации РБК, Джо Байден заявил, что Вашингтон и его союзники готовы принять решительные меры в случае российского вторжения в Украину.

Кроме того, Владимир Зеленский и Джо Байден выразили поддержку дипломатическому разрешению ситуации, в том числе через контакты России с НАТО и ОБСЕ.

Напомним, в ночь с 30 на 31 декабря Байден поговорил по телефону с Владимиром Путиным и предупредил его о мерах в случае военной агрессии в отношении Украины.

Как подчеркнул президент США, значительного прогресса на переговорах о гарантиях безопасности можно будет достичь лишь при деэскалации ситуации.

После переговоров с президентом России Байден заявил, что «ясно дал понять», что Москва не имеет права вторгаться в Украину. В случае, если это произойдет, он пообещал также, что США увеличат «[военное] присутствие в Европе вместе с союзниками по НАТО».

Анастасия Московчук
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