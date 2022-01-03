Дима Билан получил подарок от казахстанского певца

Артист опубликовал в сети видео со своим звездным наставником Димой Биланом, которому он подарил казахский чапан и национальный головной убор.

Я благодарен каждому из вас, спасибо. Я считаю, что достойно представил себя и свою страну! Певец Ернар Садирбаев

Отметим, что казахстанец вышел в финал российского вокального конкурса «Голос».

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Во время первого прослушивания Амре исполнил песню Стиви Уандера Part-Time Lover. К нему тогда повернулись все наставники шоу.

К слову, казахстанец является победителем конкурса «Славянский базар».