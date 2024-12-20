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Культура и шоу-бизнес

Дима Билан изменился ради роли в кино

Дима Билан изменился ради роли в кино, фото - Новости Zakon.kz от 20.12.2024 13:22 Фото: Instagram/bilanofficial
42-летний российский певец Дима Билан снялся в праздничном музыкальном проекте. Теперь зрители могут сразу и не признать народного любимца. Победитель "Евровидения-2008" предстанет в роли известного модельера Ив Сена Билана, сообщает Zakon.kz.

Конечно же, новогодняя картина "Небриллиантовая рука" снята по мотивам советского хита режиссера Леонида Гайдая "Бриллиантовая рука".

Увлекательным опытом артист поделился на личной странице в Instagram.

"Интересное перевоплощение!" – уточнил сам киноактер.
  • Шорт попьери.
  • Дима не перестает удивлять. Обязательно посмотрю.
  • Ну, образ, конечно, экстравагантный.
  • Ив Сен Билан. Видела вас в этом образе в Москве, не поняла, что к чему тогда.
  • Как же я рада! Тебе образ идет.
  • Дима – человек безграничного таланта!
  • А вам идет такая прическа.
  • Вот так новость! Образ просто шикарный, – отмечает вдохновленная армия поклонников.

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Ранее мы сообщали, что в другом проекте примет участие Филипп Киркоров. Он примерит на себя легендарную роль Людмилы Гурченко из фильма "Любовь и голуби".

Фото Анастасия Московчук
Анастасия Московчук
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