Дима Билан изменился ради роли в кино

Фото: Instagram/bilanofficial

42-летний российский певец Дима Билан снялся в праздничном музыкальном проекте. Теперь зрители могут сразу и не признать народного любимца. Победитель "Евровидения-2008" предстанет в роли известного модельера Ив Сена Билана, сообщает Zakon.kz.

Конечно же, новогодняя картина "Небриллиантовая рука" снята по мотивам советского хита режиссера Леонида Гайдая "Бриллиантовая рука". Увлекательным опытом артист поделился на личной странице в Instagram. "Интересное перевоплощение!" – уточнил сам киноактер. Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Dima Bilan (@bilanofficial) Шорт попьери.

Дима не перестает удивлять. Обязательно посмотрю.

Ну, образ, конечно, экстравагантный.

Ив Сен Билан. Видела вас в этом образе в Москве, не поняла, что к чему тогда.

Как же я рада! Тебе образ идет.

Дима – человек безграничного таланта!

А вам идет такая прическа.

Вот так новость! Образ просто шикарный, – отмечает вдохновленная армия поклонников. Материал по теме Дима Билан раскрыл тайну нового кольца на своем безымянном пальце Ранее мы сообщали, что в другом проекте примет участие Филипп Киркоров. Он примерит на себя легендарную роль Людмилы Гурченко из фильма "Любовь и голуби".

Поделиться новостью