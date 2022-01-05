В Жанаозене задержан директор газоперерабатывающего завода

Об этом говорится в выпуске телеканала Qazaqstan.

Также задержан руководитель площадки по электронной торговле сжиженным газом.

Как сообщается, глава завода в Жанаозене цену на газ поднял без причины.

Отмечается, что Агентство РК по финансовому мониторингу по данному факту проводит досудебное расследование.

Завод «Казак газ ондеу» обеспечивает Мангистаускую область и основную часть Казахстана сжиженным газом.

5 января президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев принял отставку правительства. Временно исполнять обязанности премьер-министра будет Алихан Смаилов.

Позднее глава государства провел совещание по вопросам социально-экономической ситуации в Казахстане, в ходе которого назвал виновных за допущение протестной ситуации в связи с повышением цен на сжиженный газ, а также дал ряд дополнительных поручений по стабилизации социально-экономической ситуации.