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Законодательство РК
09:54 05.01.2022

В Жанаозене задержан директор газоперерабатывающего завода

жанаозен, газ, завод, задержание Фото: Zakon.kz/Максим Золотухин
Директор газоперерабатывающего завода задержан в Жанаозене, передает Zakon.kz.

Об этом говорится в выпуске телеканала Qazaqstan.

Также задержан руководитель площадки по электронной торговле сжиженным газом.

Как сообщается, глава завода в Жанаозене цену на газ поднял без причины.

Отмечается, что Агентство РК по финансовому мониторингу по данному факту проводит досудебное расследование.

Завод «Казак газ ондеу» обеспечивает Мангистаускую область и основную часть Казахстана сжиженным газом.

5 января президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев принял отставку правительства. Временно исполнять обязанности премьер-министра будет Алихан Смаилов.

Позднее глава государства провел совещание по вопросам социально-экономической ситуации в Казахстане, в ходе которого назвал виновных за допущение протестной ситуации в связи с повышением цен на сжиженный газ, а также дал ряд дополнительных поручений по стабилизации социально-экономической ситуации.

Динара Халдарова
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