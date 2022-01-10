После захвата Алматы террористы планировали напасть на столицу — Токаев

По словам главы государства, организаторы нападения развернули самый широкий фронт.

Агрессия охватила одновременно 11 регионов. Но основной удар был направлен против Алматы. Как вы знаете, это наш крупнейший город и финансовый центр страны, где сосредоточены важнейшие транспортные и коммуникационные узлы. Падение этого города открыло бы путь к захвату всего густонаселенного юга, а затем всей страны. Касым-Жомарт Токаев

Он добавил, что террористы рассчитывали оттянуть на себя силы правопорядка, чтобы затем нанести удар по столице Казахстана.

Мы видели скопление боевиков вокруг резиденции президента. По сути, это была настоящая террористическая война, развязанная против нашего государства самыми разными методами. Касым-Жомарт Токаев

Ранее президент озвучил хронологию трагических событий в Казахстане, а также заявил, что в ближайшее время антитеррористическая операция завершится.