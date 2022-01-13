КХЛ отменил матч «Витязь» – «Барыс»

Причиной отмены встречи стал коронавирус, передает пресс-служба КХЛ.

К вечеру 12 января у четырех игроков и четырех представителей «Витязя» ПЦР-тесты на коронавирус показали положительный результат. И в целях недопущения распространения в КХЛ COVID-19 Лига приняла решение не проводить матч «Витязь» — «Барыс».

Возможность проведения матча в более поздний срок будет рассмотрена до конца января.