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07:08 13.01.2022

КХЛ отменил матч «Витязь» – «Барыс»

Хоккей СОVID-19 КХЛ Фото: hcbarys.kz
Запланированный на 13 января матч регулярного Чемпионата КХЛ между подмосковным «Витязем» и «Барысом» из Нур-Султана отменен, сообщает Zakon.kz.

Причиной отмены встречи стал коронавирус, передает пресс-служба КХЛ.

К вечеру 12 января у четырех игроков и четырех представителей «Витязя» ПЦР-тесты на коронавирус показали положительный результат. И в целях недопущения распространения в КХЛ COVID-19 Лига приняла решение не проводить матч «Витязь» — «Барыс».

Возможность проведения матча в более поздний срок будет рассмотрена до конца января.

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