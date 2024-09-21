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"Барыс" сыграл с подольским "Витязем" в выездном матче КХЛ

хоккей, фото - Новости Zakon.kz от 21.09.2024 21:26 Фото: hcbarys.kz
Астанинский "Барыс" сыграл с подольским "Витязем" в выездном матче Континентальной хоккейной лиги, сообщает Zakon.kz.

В первом периоде на две шайбы хозяев гости ответили одной от Адиля Бекетаева, а во втором россияне довели все до счета 4:1.

Заключительная двадцатиминутка ничего не изменила, казахстанский клуб уступил в шестом матче из семи на старте нового сезона.

"Витязь" – "Барыс" 4:1 (2:1, 2:0, 0:0):

  • 1:0 – 03:32 – Чехович (Бусыгин, Рой) ГБ
  • 1:1 – 19:08 – Бекетаев (Панюков, Омирбеков)
  • 2:1 – 19:59 – Воронков
  • 3:1 – 32:09 – Воробьёв (Савчик, Дарьин) ГБ
  • 4:1 – 36:56 – Барак (Рой, Бучельников)

Вратари: Шикин – Маттссон.

24 сентября "Барыс" дома примет московское "Динамо".

Ранее "Барыс" потерпел разгромное поражение в матче против "Ак Барса".

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