"Барыс" сыграл с подольским "Витязем" в выездном матче КХЛ
Фото: hcbarys.kz
Астанинский "Барыс" сыграл с подольским "Витязем" в выездном матче Континентальной хоккейной лиги, сообщает Zakon.kz.
В первом периоде на две шайбы хозяев гости ответили одной от Адиля Бекетаева, а во втором россияне довели все до счета 4:1.
Заключительная двадцатиминутка ничего не изменила, казахстанский клуб уступил в шестом матче из семи на старте нового сезона.
"Витязь" – "Барыс" 4:1 (2:1, 2:0, 0:0):
- 1:0 – 03:32 – Чехович (Бусыгин, Рой) ГБ
- 1:1 – 19:08 – Бекетаев (Панюков, Омирбеков)
- 2:1 – 19:59 – Воронков
- 3:1 – 32:09 – Воробьёв (Савчик, Дарьин) ГБ
- 4:1 – 36:56 – Барак (Рой, Бучельников)
Вратари: Шикин – Маттссон.
24 сентября "Барыс" дома примет московское "Динамо".
Ранее "Барыс" потерпел разгромное поражение в матче против "Ак Барса".
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