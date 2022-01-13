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14:22 13.01.2022

Стрельба в Перми: Бекмансурова признали вменяемым

расследование Фото: Кадр видео
Тимур Бекмансуров, открывший стрельбу в университете в Перми, признан вменяемым, сообщает Zakon.kz.

Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин отметил, что комитет продолжает расследование массового убийства людей в Пермском государственном национальном исследовательском университете.

Обвиняемому проведена комплексная психолого-психиатрическая экспертиза, признавшая его вменяемым. Мотивы и цели совершенных преступлений устанавливаются. Александр Бастрыкин

20 сентября 2021 года студент первого курса Тимур Бекмансуров открыл стрельбу в Пермском государственном национальном исследовательском университете.

В результате шесть человек погибли, еще 43 пострадали.

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При задержании злоумышленник открыл огонь по полицейским, но был ранен в ответ.

Анастасия Московчук
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