14:22 13.01.2022
Стрельба в Перми: Бекмансурова признали вменяемым
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Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин отметил, что комитет продолжает расследование массового убийства людей в Пермском государственном национальном исследовательском университете.
Обвиняемому проведена комплексная психолого-психиатрическая экспертиза, признавшая его вменяемым. Мотивы и цели совершенных преступлений устанавливаются. Александр Бастрыкин
20 сентября 2021 года студент первого курса Тимур Бекмансуров открыл стрельбу в Пермском государственном национальном исследовательском университете.
В результате шесть человек погибли, еще 43 пострадали.
Стрелок из Перми признал вину
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