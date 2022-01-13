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Законодательство РК
18:42 13.01.2022

Руководителя жилищного кооператива в Кокшетау подозревают в мошенничестве

компьютер Фото: Zakon.kz
На 41-летнюю жительницу Акмолинской области уже пожаловались более 30 человек, передает Zakon.kz.
11 января текущего года в Управление полиции города Кокшетау поступило заявление от жительницы областного центра. Женщина сообщила, что в 2019 году руководитель одного из жилищных кооперативов, под предлогом предоставления жилья, завладела денежными средствами в сумме 3,6 млн тенге. Пресс-служба ДП Акмолинской области

Заявления в полицию от других потерпевших продолжают поступать.

Данный факт занесен в Единый реестр досудебных расследований по ч. 3 ст. 190 УК РК «Мошенничество».

Ведется следствие.

 

Елена Беляева
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