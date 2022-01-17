Imanbek стал первым музыкантом из СНГ, чей трек достиг миллиарда прослушиваний

Как пишет РБК, музыкальный сервис Spotify вручил Иманбеку награду за этот трек. В настоящее время количество его прослушиваний превысило 1,5 млрд.

Отмечается, что ранее награду Spotify получали канадский рэпер Дрейк, норвежский диджей Kygo и британская певица Дуа Липа.

Приятно, что мое творчество нашло поклонников по всему миру. Вдвойне приятно быть отмеченным Spotify наравне с другими мировыми звездами. Казахстанский диджей и музыкальный продюсер Imanbek

Ремикс на трек американского рэпера SAINt JHN Roses был выпущен в 2019 году и быстро обрел популярность в социальных сетях и стал вирусным в TikTok. В декабре 2020 года композиция вошла в топ-5 самых популярных треков среди слушателей Spotify в мире.

Иманбек стал первым музыкантом из России и СНГ, чей трек достиг миллиарда прослушиваний по всему миру, и это доказывает, что сейчас у локальной музыки нет границ. На сегодняшний день ежемесячная аудитория Иманбека в Spotify составляет 17 млн слушателей. Руководитель отдела по работе с музыкальными лейблами и артистами Spotify в России Рустам Киреев

В марте 2021-го Иманбек стал мировой знаменитостью, получив премию Grammy за ремикс Roses — Imanbek Remix. В мае того же года Иманбек стал победителем Billboard Music Awards в номинации «Лучшая танцевальная/электронная песня».