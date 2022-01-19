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15:51 19.01.2022

Работает в штатном режиме – фоторепортаж из аэропорта Алматы

алматы, аэропорт, работа, возобновление, фоторепортаж Фото: Zakon.kz
С 19 января алматинский аэропорт работает в штатном режиме в связи с отменой режима ЧП и комендантского часа по всему Казахстану, передает Zakon.kz.

Наши корреспонденты побывали в воздушной гавани и сделали фоторепортаж.

алматы, аэропорт, работа, возобновление, фоторепортаж

Фото: Zakon.kz

алматы, аэропорт, работа, возобновление, фоторепортаж

Фото: Zakon.kz

алматы, аэропорт, работа, возобновление, фоторепортаж

Фото: Zakon.kz

алматы, аэропорт, работа, возобновление, фоторепортаж

Фото: Zakon.kz

алматы, аэропорт, работа, возобновление, фоторепортаж

Фото: Zakon.kz

Отметим, что алматинский аэропорт вернулся к обычному режиму работы.

алматы, аэропорт, работа, возобновление, фоторепортаж

Фото: Zakon.kz

алматы, аэропорт, работа, возобновление, фоторепортаж

Фото: Zakon.kz

алматы, аэропорт, работа, возобновление, фоторепортаж

Фото: Zakon.kz

алматы, аэропорт, работа, возобновление, фоторепортаж

Фото: Zakon.kz

алматы, аэропорт, работа, возобновление, фоторепортаж

Фото: Zakon.kz

алматы, аэропорт, работа, возобновление, фоторепортаж

Фото: Zakon.kz

алматы, аэропорт, работа, возобновление, фоторепортаж

Фото: Zakon.kz

алматы, аэропорт, работа, возобновление, фоторепортаж

Фото: Zakon.kz

алматы, аэропорт, работа, возобновление, фоторепортаж

Фото: Zakon.kz

алматы, аэропорт, работа, возобновление, фоторепортаж

Фото: Zakon.kz

алматы, аэропорт, работа, возобновление, фоторепортаж

Фото: Zakon.kz

алматы, аэропорт, работа, возобновление, фоторепортаж

Фото: Zakon.kz

Пока еще военные и общая тревожность напоминают о трагических событиях января.

алматы, аэропорт, работа, возобновление, фоторепортаж

Фото: Zakon.kz

алматы, аэропорт, работа, возобновление, фоторепортаж

Фото: Zakon.kz

алматы, аэропорт, работа, возобновление, фоторепортаж

Фото: Zakon.kz

Вечером 5 января на территорию аэропорта ворвались протестующие. В соцсетях были опубликовали кадры, где видны сгоревшие автомобили и разбитый зал аэропорта. Пассажиров успели эвакуировать.

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