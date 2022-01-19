Работает в штатном режиме – фоторепортаж из аэропорта Алматы

Наши корреспонденты побывали в воздушной гавани и сделали фоторепортаж.

Фото: Zakon.kz

Фото: Zakon.kz

Фото: Zakon.kz

Фото: Zakon.kz

Фото: Zakon.kz

Отметим, что алматинский аэропорт вернулся к обычному режиму работы.

Фото: Zakon.kz

Фото: Zakon.kz

Фото: Zakon.kz

Фото: Zakon.kz

Фото: Zakon.kz

Фото: Zakon.kz

Фото: Zakon.kz

Фото: Zakon.kz

Фото: Zakon.kz

Фото: Zakon.kz

Фото: Zakon.kz

Фото: Zakon.kz

Пока еще военные и общая тревожность напоминают о трагических событиях января.

Фото: Zakon.kz

Фото: Zakon.kz

Фото: Zakon.kz

Вечером 5 января на территорию аэропорта ворвались протестующие. В соцсетях были опубликовали кадры, где видны сгоревшие автомобили и разбитый зал аэропорта. Пассажиров успели эвакуировать.

Новость по теме Аэропорт Алматы работает в штатном режиме

Международный аэропорт Алматы возобновил свою деятельность с 13 января. В связи с введением комендантского часа в Алматы работа аэропорта осуществлялась с 08:00 до 21:00. Выполнялись внутренние и международные рейсы. В целях обеспечения безопасности доступ в терминал разрешен только пассажирам.

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Ранее в Комитете гражданской авиации Министерства индустрии и инфраструктурного развития РК сообщили, что все аэропорты страны работают в штатном режиме в связи с отменой режима ЧП и комендантского часа.