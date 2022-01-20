Горы не прощают ошибок – правила безопасности в зимнем походе
Экипировка
Одежда не должна быть слишком легкой, чтобы вы не замерзли, но ее не должно быть слишком много, иначе вы не сможете комфортно передвигаться – вам станет жарко, начнете потеть. Чем быстрее и интенсивнее вы собираетесь передвигаться, тем легче должен быть костюм.
В рюкзаке лучше держать дополнительную теплую куртку, чтобы надеть ее на привале или в какой-нибудь неожиданной ситуации.
Стандартный набор походной одежды включает: термобелье (низ и верх); теплые носки; трекинговые ботинки; штаны непродуваемые и утепленные, лучше мембранные непромокаемые; теплую кофту из флиса; куртку или пуховик; шапку; перчатки или варежки; в мороз обязательно нужно надевать балаклаву или шарф на лицо. Желательно взять с собой хобу – коврик-сидушку – для привалов.
Что взять с собой
Аптечка: перевязочные материалы, средства от аллергии и кишечных проблем, обезболивающие, мазь от ожогов, антисептики, а также препараты, необходимые лично вам.
Не рекомендуется:
надевать камуфляжную одежду;
выходить на незнакомый маршрут во второй половине дня;
идти в туман и плохую погоду;
срезать маршрут по незнакомой тропе.
Обязательно взвесьте свои силы перед походом и предупредите близких о намерении отправиться в горы.
Что делать, если попали под лавину
При объявлении лавинной опасности следует прислушиваться к рекомендациям спасательных служб и воздерживаться от походов в горы. Если вы все-таки попали под сход лавины и поняли, что уйти от нее не удается, немедленно освободитесь от рюкзака, лыж, палок. Если вас накрыло снегом, энергичными движениями попытайтесь выбраться к краю заноса.
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Помните: вертолет не вылетит за вами из-за нелетной погоды, а спасателям запрещено проводить поиски в ночное время.
Тем не менее в горы люди ходят круглосуточно и независимо от погоды и подготовки. Дольше всего приходится искать одиночек. Надо ходить с инструкторами или теми, кто знает маршрут. Если потерялись в тумане, то нужно сесть под деревом и переждать, развести костер. Глава спасательного подразделения ГУ «РОСО МЧС РК» Сергей Толкунов
Спасатель советует всем получать от гидов-проводников гарантию безопасности и всегда обращать внимание на свое самочувствие – при недомогании сразу спускаться. Неподготовленным людям подниматься выше трех тысяч метров над уровнем моря не следует.
Горы – опасное место. Изучить маршрут и посмотреть погоду – это первое, что необходимо сделать. Чем выше ваша цель, тем больше шанс получить гипоксию (кислородное голодание). Если у человека нет акклиматизации, то для ее получения необходимо около двух недель подвергать себя малым нагрузкам в горной местности. Кстати, если сходить в баню, акклиматизация пропадает. Мы следим за состоянием и самочувствием наших клиентов и разворачиваемся обратно, если им становится плохо. Иначе поход может закончиться смертью. Горный проводник Махамбет Абдуллаев
Как пояснил специалист, в GoogleMaps всегда можно узнать свои координаты и проверить тропы. А связь в горах имеется в основном на популярных маршрутах для новичков.
Для однодневного похода достаточно 20-30-литрового рюкзака. В принципе, все необходимое снаряжение и одежда обойдутся недорого для рядового путешественника. Важно иметь два термоса: в одном сладкий чай, в другом – теплая вода. В горах очень быстро истощается водно-солевой баланс, об этом стоит помнить всегда. Махамбет Абдуллаев
Гиды имеют дополнительную экипировку на разные случаи и отчитываются перед спасателями до и после похода.
Как не потеряться?
Нужно ходить в знакомые места с опытным человеком, который хорошо знает маршрут и местность. Для предотвращения форс-мажора можно использовать офлайн-приложение Maps.me, в котором указано большинство основных троп. В критических случаях – попробовать дозвониться до службы МЧС.
Несколько правил походного этикета:
не занимайте всю тропу;
если на узкой тропе встретились две группы туристов, то «верхние» пропускают «нижних»;
со всеми людьми, которых вы встречаете в горах, принято здороваться;
самые опытные туристы возглавляют и замыкают колонну;
всегда убирайте за собой мусор;
иногда можно найти чужой «тайник» с едой – трогать его нельзя.