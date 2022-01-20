Горы не прощают ошибок – правила безопасности в зимнем походе

Экипировка

Одежда не должна быть слишком легкой, чтобы вы не замерзли, но ее не должно быть слишком много, иначе вы не сможете комфортно передвигаться – вам станет жарко, начнете потеть. Чем быстрее и интенсивнее вы собираетесь передвигаться, тем легче должен быть костюм.

В рюкзаке лучше держать дополнительную теплую куртку, чтобы надеть ее на привале или в какой-нибудь неожиданной ситуации.

Стандартный набор походной одежды включает: термобелье (низ и верх); теплые носки; трекинговые ботинки; штаны непродуваемые и утепленные, лучше мембранные непромокаемые; теплую кофту из флиса; куртку или пуховик; шапку; перчатки или варежки; в мороз обязательно нужно надевать балаклаву или шарф на лицо. Желательно взять с собой хобу – коврик-сидушку – для привалов.

Что взять с собой

Аптечка: перевязочные материалы, средства от аллергии и кишечных проблем, обезболивающие, мазь от ожогов, антисептики, а также препараты, необходимые лично вам.

Не рекомендуется:

надевать камуфляжную одежду;

выходить на незнакомый маршрут во второй половине дня;

идти в туман и плохую погоду;

срезать маршрут по незнакомой тропе.

Обязательно взвесьте свои силы перед походом и предупредите близких о намерении отправиться в горы.

Что делать, если попали под лавину

При объявлении лавинной опасности следует прислушиваться к рекомендациям спасательных служб и воздерживаться от походов в горы. Если вы все-таки попали под сход лавины и поняли, что уйти от нее не удается, немедленно освободитесь от рюкзака, лыж, палок. Если вас накрыло снегом, энергичными движениями попытайтесь выбраться к краю заноса.

Новость по теме В горах Алматы возможен сход лавин

Если выбраться не удалось, прикройте шапкой или шарфом рот и нос. Сгруппируйте тело, подтяните колени к животу, движениями головы постарайтесь создать перед лицом свободное пространство. Сразу после остановки лавины определите направление вверх (сделать это можно по слюне – она потечет изо рта вниз) и попытайтесь выбраться из лавины сами или протолкнуть руку, чтобы вас поскорее заметили.

Фото: pixabay

Помните: вертолет не вылетит за вами из-за нелетной погоды, а спасателям запрещено проводить поиски в ночное время.

Тем не менее в горы люди ходят круглосуточно и независимо от погоды и подготовки. Дольше всего приходится искать одиночек. Надо ходить с инструкторами или теми, кто знает маршрут. Если потерялись в тумане, то нужно сесть под деревом и переждать, развести костер. Глава спасательного подразделения ГУ «РОСО МЧС РК» Сергей Толкунов

Не кричите, берегите силы и запасы воздуха. Подавайте сигналы, только если услышите голоса спасателей. По возможности шевелитесь, боритесь со сном. Главное – не терять самообладание и надеяться на помощь спасателей.

Спасатель советует всем получать от гидов-проводников гарантию безопасности и всегда обращать внимание на свое самочувствие – при недомогании сразу спускаться. Неподготовленным людям подниматься выше трех тысяч метров над уровнем моря не следует.

Горы – опасное место. Изучить маршрут и посмотреть погоду – это первое, что необходимо сделать. Чем выше ваша цель, тем больше шанс получить гипоксию (кислородное голодание). Если у человека нет акклиматизации, то для ее получения необходимо около двух недель подвергать себя малым нагрузкам в горной местности. Кстати, если сходить в баню, акклиматизация пропадает. Мы следим за состоянием и самочувствием наших клиентов и разворачиваемся обратно, если им становится плохо. Иначе поход может закончиться смертью. Горный проводник Махамбет Абдуллаев

Как пояснил специалист, в GoogleMaps всегда можно узнать свои координаты и проверить тропы. А связь в горах имеется в основном на популярных маршрутах для новичков.

Для однодневного похода достаточно 20-30-литрового рюкзака. В принципе, все необходимое снаряжение и одежда обойдутся недорого для рядового путешественника. Важно иметь два термоса: в одном сладкий чай, в другом – теплая вода. В горах очень быстро истощается водно-солевой баланс, об этом стоит помнить всегда. Махамбет Абдуллаев

Гиды имеют дополнительную экипировку на разные случаи и отчитываются перед спасателями до и после похода.

Как не потеряться?

Нужно ходить в знакомые места с опытным человеком, который хорошо знает маршрут и местность. Для предотвращения форс-мажора можно использовать офлайн-приложение Maps.me, в котором указано большинство основных троп. В критических случаях – попробовать дозвониться до службы МЧС.

Несколько правил походного этикета: