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Как подготовиться к походу в горы: что точно нельзя делать

горы, поход, спасатели, фото - Новости Zakon.kz от 18.04.2025 15:24 Фото: Zakon.kz
С наступлением теплого сезона все больше людей отправляются в горы. В связи с этим служба спасения Алматы выступила с важным обращением. В нем перечислены основные правила безопасности и типичные ошибки, которых стоит избегать, сообщает Zakon.kz.

Топ-5 ошибок новичков в горах

1. Отсутствие подготовки

Не изучив маршрут и особенности местности, вы рискуете заблудиться или попасть в опасную ситуацию.

2. Непродуманный маршрут

Планируйте путь заранее. Используйте только проверенные источники информации. Если вы идете в горы впервые – выберите легкий маршрут и идите с опытным проводником.

3. Поход в одиночку

Категорически запрещено! В случае ЧП некому будет вызвать помощь.

4. Выход без уведомления

Обязательно сообщите родным или спасателям, куда вы идете, а также предполагаемое время возвращения.

5. Неправильная экипировка

Прежде всего, помните:

"Погода в горах может меняться за считаные минуты".

Одеваться нужно по принципу трех слоев:

  • 1-й слой: термобелье;
  • 2-й слой: флис;
  • 3-й слой: пуховик или мембранная куртка + дождевик (особенно летом);
  • головной убор, солнцезащитный крем, солнцезащитные очки, плотные штаны, теплые спортивные носки, запас еды и воды.

Также не стоит забывать, что обувь – ключевой элемент экипировки.

Для походов в горы выбирайте трекинговую обувь:

  • с жесткой подошвой;
  • с хорошей фиксацией голеностопа;
  • с нескользящей подошвой.
"Это поможет избежать травм и обеспечит устойчивость даже на сложных участках маршрута. Берегите себя и своих близких. Горы красивы, но требуют уважения и дисциплины".Служба спасения Алматы

14 апреля стало известно, что в связи с завершением зимнего сезона горнолыжной курорт Шымбулак временно закрывает канатные дороги для проведения профилактических работ и подготовки к открытию летнего сезона.

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Фото Анастасия Московчук
Анастасия Московчук
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