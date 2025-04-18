Как подготовиться к походу в горы: что точно нельзя делать
Топ-5 ошибок новичков в горах
1. Отсутствие подготовки
Не изучив маршрут и особенности местности, вы рискуете заблудиться или попасть в опасную ситуацию.
2. Непродуманный маршрут
Планируйте путь заранее. Используйте только проверенные источники информации. Если вы идете в горы впервые – выберите легкий маршрут и идите с опытным проводником.
3. Поход в одиночку
Категорически запрещено! В случае ЧП некому будет вызвать помощь.
4. Выход без уведомления
Обязательно сообщите родным или спасателям, куда вы идете, а также предполагаемое время возвращения.
5. Неправильная экипировка
Прежде всего, помните:
"Погода в горах может меняться за считаные минуты".
Одеваться нужно по принципу трех слоев:
- 1-й слой: термобелье;
- 2-й слой: флис;
- 3-й слой: пуховик или мембранная куртка + дождевик (особенно летом);
- головной убор, солнцезащитный крем, солнцезащитные очки, плотные штаны, теплые спортивные носки, запас еды и воды.
Также не стоит забывать, что обувь – ключевой элемент экипировки.
Для походов в горы выбирайте трекинговую обувь:
- с жесткой подошвой;
- с хорошей фиксацией голеностопа;
- с нескользящей подошвой.
"Это поможет избежать травм и обеспечит устойчивость даже на сложных участках маршрута. Берегите себя и своих близких. Горы красивы, но требуют уважения и дисциплины".Служба спасения Алматы
14 апреля стало известно, что в связи с завершением зимнего сезона горнолыжной курорт Шымбулак временно закрывает канатные дороги для проведения профилактических работ и подготовки к открытию летнего сезона.