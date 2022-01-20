18:52 20.01.2022
В полиции показали, как выглядят здания ДП Алматы после штурма
Фото: Zakon.kz
Как ранее сообщалось, в ночь на 6 января вооруженной атаке подверглись Департамент полиции города Алматы, управления полиции Ауэзовского, Алмалинского, Бостандыкского, Медеуского, Жетысуского районов, а также отдел полиции при УП Алмалинского района.
Нападавшие использовали автоматы и другое стрелковое оружие, гранаты и коктейли Молотова.
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Всего на Департамент полиции Алматы с 20:00 до 05:00 часов было совершено 27 атак.
К сожалению, при отражении нападения на здание ОП при УП Алмалинского района погибли двое полицейских.