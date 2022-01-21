Три вида вакцин доступны для ревакцинации астанчан

Об этом сообщается на официальном интернет-ресурсе столичного акимата.

Прибыла первая партия «Спутник Лайт» в количестве 10 тысяч доз, является она однокомпонентной, – говорится в сообщении.

В горздраве отметили, что данная вакцина предназначена только для ревакцинации населения, то есть для получения повторной прививки после истечения сроков полной иммунизации.

Ревакцинироваться препаратом «Спутник Лайт» можно тем, кто в первый раз получил вакцины QazVac, Sinoрһarm, Hayat-Vac, Sinovac.

Как сообщается, вакцину доставили в специальной морозильной камере и разместили в морозильном оборудовании от -18 градусов и ниже.

Фото: astana.gov.kz

Между поликлиниками данная вакцина распределяется с учетом численности прикрепленного населения.

Ревакцинироваться препаратом «Спутник Лайт» можно будет в пунктах вакцинации медицинских организаций ПМСП и при торговых центрах (ТРЦ «Керуен», «Абу-Даби Плаза», Asia Park, ТД «Евразия»).

В столице для ревакцинации доступны вакцины QazVac, Sinofarm и прибывшая партия «Спутник Лайт». Ревакцинироваться препаратом Pfizer может подлежащий к нему контингент, а также лица старше 60 лет и медицинские работники, – следует из сообщения.

18 января сообщалось, что 150 тыс. доз вакцины «Спутник Лайт» против COVID-19 поступили на склад Единого дистрибьютора «СК-Фармация».