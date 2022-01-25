Полицейские поблагодарили алматинок, которые помогли им оторваться от разъяренной толпы

Рассказ о событиях 5 января опубликовал в Facebook начальник департамента полиции Канат Таймерденов.

Ехали вниз по проспекту Назарбаева со стороны проспекта Аль-Фараби. Выехали несколько полицейских машин, перегородили дорогу и сказали быстро разворачиваться. По проспекту Назарбаева вверх бежали очень много военных и полицейских. Дочь сидела за рулем, она разворачивалась, мы открыли двери, четыре полицейских со щитами во всей амуниции сели на заднее сиденье, один из них был сильно ранен в ногу, не мог наступать. Светлана Просвирина

Она отметила, что во время суматохи они не успели ни познакомиться, ни представиться.

Тогда на тот момент это было само собой разумеющееся. Мы не могли пройти мимо. Мы так воспитаны. Светлана Просвирина

Таймерденов уточнил, что полицейские, которым алматинки оказали содействие – участковые инспекторы Управления полиции Жетысуского района. Молодые стражи порядка встретились со своими спасительницами и вместе с руководством департамента полиции лично выразили им свою благодарность.

Этот поступок – яркий пример человечности, отзывчивости и активной гражданской позиции. Светлана с дочерью, невзирая на опасность, проявили мужество и помогли сотрудникам полиции. От имени руководства МВД, личного состава и себя лично выражаю им искреннюю благодарность. Желаю крепкого здоровья, долгих лет жизни, мира и добра. Канат Таймерденов

5 января в Казахстане начались массовые беспорядки и террористические атаки. В результате их лишились жизни 225 человек. 149 из них погибли в Алматы.

На 25 января в производстве следственно-оперативных групп находятся 2044 уголовных дела, по ним задержаны 898 подозреваемых.