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Законодательство РК
01:48 26.01.2022

Внесены изменения в механизм возмещения ущерба МСБ после беспорядков в Казахстане

Нур-Султан Фото: primeminister.kz
Правительственной комиссией по вопросам ликвидации последствий, причиненных в результате беспорядков в отдельных регионах внесены изменения в механизм возмещения имущественного вреда, причиненного субъектам малого и среднего предпринимательства в результате беспорядков, передает Zakon.kz.

Как сообщает primeminister.kz, в целях максимально возможного учета особенностей пострадавших субъектов МСБ и объективного возмещения ущерба, комиссией совместно с НПП «Атамекен» были проанализированы итоги первичного рассмотрения заявок региональной комиссией города Алматы.

В ходе анализа была выявлена необходимость в дополнительных корректировках:

  • скорректирован порядок расчета по среднемесячному обороту при наличии у субъекта бизнеса нескольких объектов;

  • пересмотрен расчет при разнице между суммой ущерба и среднемесячным оборотом;

  • при расчете по среднемесячному обороту будут учитываться фактически отработанные месяцы 2021 года;

  • возмещение ущерба по ломбардам и обменным пунктам будет осуществляться только на основании судебной экспертизы;

  • уточнен порядок проведения выплат за услуги оценочных компаний.

Отмечается, что акиматам регионов переданы полномочия по рассмотрению заявок физических лиц, имуществу которых нанесен ущерб в ходе массовых беспорядков.

В соответствии с поручением Главы государства, данного в ходе совещания с представителями бизнеса 21 января текущего года, Правительством дополнительно прорабатываются меры государственной поддержки субъектов крупного предпринимательства.

Просим предпринимателей с пониманием относиться к объективным сложностям, связанным с беспрецедентными масштабами нанесенного ущерба, отсутствием у большинства субъектов бизнеса необходимых документов, невозможностью определения усредненного ущерба. Цель Правительства — скорейшее возмещение ущерба для восстановления деятельности предпринимателей.Пресс-служба премьер-министра РК

5 января в Казахстане начались массовые беспорядки и террористические атаки. В результате их лишились жизни 225 человек. 149 из них погибли в Алматы.

На 25 января в производстве следственно-оперативных групп находятся 2044 уголовных дела, по ним задержаны 898 подозреваемых.

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