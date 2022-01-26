Внесены изменения в механизм возмещения ущерба МСБ после беспорядков в Казахстане
Как сообщает primeminister.kz, в целях максимально возможного учета особенностей пострадавших субъектов МСБ и объективного возмещения ущерба, комиссией совместно с НПП «Атамекен» были проанализированы итоги первичного рассмотрения заявок региональной комиссией города Алматы.
В ходе анализа была выявлена необходимость в дополнительных корректировках:
скорректирован порядок расчета по среднемесячному обороту при наличии у субъекта бизнеса нескольких объектов;
пересмотрен расчет при разнице между суммой ущерба и среднемесячным оборотом;
при расчете по среднемесячному обороту будут учитываться фактически отработанные месяцы 2021 года;
возмещение ущерба по ломбардам и обменным пунктам будет осуществляться только на основании судебной экспертизы;
уточнен порядок проведения выплат за услуги оценочных компаний.
Отмечается, что акиматам регионов переданы полномочия по рассмотрению заявок физических лиц, имуществу которых нанесен ущерб в ходе массовых беспорядков.
В соответствии с поручением Главы государства, данного в ходе совещания с представителями бизнеса 21 января текущего года, Правительством дополнительно прорабатываются меры государственной поддержки субъектов крупного предпринимательства.
Просим предпринимателей с пониманием относиться к объективным сложностям, связанным с беспрецедентными масштабами нанесенного ущерба, отсутствием у большинства субъектов бизнеса необходимых документов, невозможностью определения усредненного ущерба. Цель Правительства — скорейшее возмещение ущерба для восстановления деятельности предпринимателей.Пресс-служба премьер-министра РК
5 января в Казахстане начались массовые беспорядки и террористические атаки. В результате их лишились жизни 225 человек. 149 из них погибли в Алматы.
На 25 января в производстве следственно-оперативных групп находятся 2044 уголовных дела, по ним задержаны 898 подозреваемых.