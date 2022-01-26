Внесены изменения в механизм возмещения ущерба МСБ после беспорядков в Казахстане

Как сообщает primeminister.kz, в целях максимально возможного учета особенностей пострадавших субъектов МСБ и объективного возмещения ущерба, комиссией совместно с НПП «Атамекен» были проанализированы итоги первичного рассмотрения заявок региональной комиссией города Алматы.

В ходе анализа была выявлена необходимость в дополнительных корректировках:

скорректирован порядок расчета по среднемесячному обороту при наличии у субъекта бизнеса нескольких объектов;

пересмотрен расчет при разнице между суммой ущерба и среднемесячным оборотом;

при расчете по среднемесячному обороту будут учитываться фактически отработанные месяцы 2021 года;

возмещение ущерба по ломбардам и обменным пунктам будет осуществляться только на основании судебной экспертизы;

уточнен порядок проведения выплат за услуги оценочных компаний.

Отмечается, что акиматам регионов переданы полномочия по рассмотрению заявок физических лиц, имуществу которых нанесен ущерб в ходе массовых беспорядков.

В соответствии с поручением Главы государства, данного в ходе совещания с представителями бизнеса 21 января текущего года, Правительством дополнительно прорабатываются меры государственной поддержки субъектов крупного предпринимательства.

Просим предпринимателей с пониманием относиться к объективным сложностям, связанным с беспрецедентными масштабами нанесенного ущерба, отсутствием у большинства субъектов бизнеса необходимых документов, невозможностью определения усредненного ущерба. Цель Правительства — скорейшее возмещение ущерба для восстановления деятельности предпринимателей. Пресс-служба премьер-министра РК

5 января в Казахстане начались массовые беспорядки и террористические атаки. В результате их лишились жизни 225 человек. 149 из них погибли в Алматы.

На 25 января в производстве следственно-оперативных групп находятся 2044 уголовных дела, по ним задержаны 898 подозреваемых.