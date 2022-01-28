«Барыс» возобновит свои игры в КХЛ после Олимпиады-2022

Это стало известно после того, как КХЛ провела опрос среди команд, готовы ли они проводить матчи во время паузы в чемпионате на время Олимпийских игр в Пекине. «Против» проголосовали 16 из 24 клубов КХЛ, передает пресс-служба Лиги.

КХЛ приняла во внимание интересы клубов и пересмотрела раннее решение о проведении матчей во время олимпийской паузы. Окончательное решение о дальнейшем проведении оставшейся части сезона КХЛ станет известно после 10 февраля.

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