Қаз
#COVID-19 #Zakon Live #Беспорядки 2022
«Евразия» Инвестиции
Власть Порядок Деньги Жизнь Развитие Экспертиза
Рубрики
Законодательство РК
17:44 28.01.2022

«Барыс» возобновит свои игры в КХЛ после Олимпиады-2022

Хоккей КХЛ Пауза Фото: hcbarys.kz
Континентальная хоккейная лига отменила свое решение о проведении перенесенных матчей во время олимпийской паузы, сообщает Zakon.kz.

Это стало известно после того, как КХЛ провела опрос среди команд, готовы ли они проводить матчи во время паузы в чемпионате на время Олимпийских игр в Пекине. «Против» проголосовали 16 из 24 клубов КХЛ, передает пресс-служба Лиги.

КХЛ приняла во внимание интересы клубов и пересмотрела раннее решение о проведении матчей во время олимпийской паузы. Окончательное решение о дальнейшем проведении оставшейся части сезона КХЛ станет известно после 10 февраля.

Следите за спортивными событиями и ставьте на онлайн-букмекере №1 в Казахстане Parimatch. Новым игрокам +300% к первому пополнению.

Куандык Шынасилов
Барыс КХЛ
В Казахстане ослабили карантинные ограничения
27.01.2022
В Алматы у грузовика на полном ходу отлетели колеса
27.01.2022
Небольшой спад суточных заражений КВИ зафиксировали в Казахстане
28.01.2022
Казахстанская делегация вылетела на зимнюю Олимпиаду в Китай
27.01.2022
Казахстанцам повысили размеры социальных выплат
28.01.2022
Главная Топ новости Zakon LIVE Все новости