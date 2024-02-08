Очередное поражение: "Барыс" проиграл СКА в своем тысячном матче в КХЛ

В своем тысячном матче в Континентальной хоккейной лиге "Барыс" принимал на домашнем льду СКА, сообщает Zakon.kz.

"100% CASHBACK" на первую ставку до 100 000 тенге новым клиентам от букмекера №1 в Казахстане OLIMPBET. Если ваша ставка не сыграет – вернем всю сумму на счeт!



На протяжении двух периодов команды играли в довольно атакующий хоккей, но в этих отрезках на первый план вышла игра вратарей. Под занавес второй трети отличный момент был у Понтуса Оберга, однако лучший бомбардир "Барыса" не смог переиграть Павла Мойсевича в ближнем бою.



В начале заключительного отрезка хозяева все же прервали свою безголевую серию. Роман Старченко при игре в большинстве прострелил на дальнюю штангу, и Нельсон Ножье открыл счет в игре. До победы казахстанцам не хватило 42 секунды. В концовке встречи тренерский штаб СКА заменил вратаря шестым полевым игроком, и этот ход принес результат – Александр Никишин перевел игру в овертайм. Дополнительная пятиминутка прошла без голов. А в довольно результативной серии буллитов точнее оказались гости.

10 февраля подопечные Олега Болякина примут на домашнем льду "Спартак".

"Барыс" – СКА 1:2 Б (0:0, 0:0, 1:1, 0:0, 0:1)

1:0 – 41:54 – Ножье (Старченко, Скленичка) ГБ

1:1 – 59:18 – Никишин (Хайруллин, Кадейкин)

1:2 – 65:00 – Хайруллин Б

Вратари: Паскуале – Мойсевич (Плешков, 65:00-65:00)

Ранее "Барыс" проиграл дома в очередном матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги харьковскому "Амуру" со счетом 2:0.