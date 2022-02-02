Женщина сбросила дочь в вольер к медведю: появились новые подробности
По данным издания «Газета.uz», мать девочки состояла на учете в психоневрологическом диспансере.
Кроме того, подвергалась давлению в семье и пыталась развестись с супругом.
Об этом заявил отец женщины.
Также, по его словам, зять работал в России и с ним не всегда получалось связаться.
Из-за постоянного стресса и психического расстройства моя дочь впервые обратилась за медицинской помощью около полутора лет назад. На учете в психоневрологическом диспансере она состоит с июля 2021 года, – рассказывает мужчина.
Напомним, 28 января женщина на глазах у других посетителей зоопарка сбросила дочь в вольер к медведю. К счастью, кавказский бурый медведь Зузу не тронул малышку.
Девочка была в состоянии легкого шока. У нее диагностировали открытую рану головы и сотрясение мозга.
Состояние девочки удовлетворительное, она находится под наблюдением врачей.Пресс-служба Минздрава Узбекистана
В отношении матери девочки возбуждено уголовное дело.
Также сообщалось, что после инцидента правоохранительные органы забрали второго ребенка женщины. До завершения следствия шестилетний мальчик будет находиться под присмотром органов опеки.