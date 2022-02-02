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14:16 02.02.2022

Женщина сбросила дочь в вольер к медведю: появились новые подробности

подробности инцидента Фото: pixabay
История с брошенной в вольер к медведю девочкой в зоопарке Ташкента обрастает новыми деталями, сообщает Zakon.kz.

По данным издания «Газета.uz», мать девочки состояла на учете в психоневрологическом диспансере.

Кроме того, подвергалась давлению в семье и пыталась развестись с супругом.

Об этом заявил отец женщины.

Также, по его словам, зять работал в России и с ним не всегда получалось связаться.

Из-за постоянного стресса и психического расстройства моя дочь впервые обратилась за медицинской помощью около полутора лет назад. На учете в психоневрологическом диспансере она состоит с июля 2021 года, – рассказывает мужчина.

Напомним, 28 января женщина на глазах у других посетителей зоопарка сбросила дочь в вольер к медведю. К счастью, кавказский бурый медведь Зузу не тронул малышку.

Девочка была в состоянии легкого шока. У нее диагностировали открытую рану головы и сотрясение мозга.

Состояние девочки удовлетворительное, она находится под наблюдением врачей.Пресс-служба Минздрава Узбекистана

В отношении матери девочки возбуждено уголовное дело.

Также сообщалось, что после инцидента правоохранительные органы забрали второго ребенка женщины. До завершения следствия шестилетний мальчик будет находиться под присмотром органов опеки.

Анастасия Московчук
Узбекистан
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