Женщина сбросила дочь в вольер к медведю: появились новые подробности

По данным издания «Газета.uz», мать девочки состояла на учете в психоневрологическом диспансере.

Кроме того, подвергалась давлению в семье и пыталась развестись с супругом.

Об этом заявил отец женщины.

Также, по его словам, зять работал в России и с ним не всегда получалось связаться.

Из-за постоянного стресса и психического расстройства моя дочь впервые обратилась за медицинской помощью около полутора лет назад. На учете в психоневрологическом диспансере она состоит с июля 2021 года, – рассказывает мужчина.

Напомним, 28 января женщина на глазах у других посетителей зоопарка сбросила дочь в вольер к медведю. К счастью, кавказский бурый медведь Зузу не тронул малышку.

Девочка была в состоянии легкого шока. У нее диагностировали открытую рану головы и сотрясение мозга.

Состояние девочки удовлетворительное, она находится под наблюдением врачей. Пресс-служба Минздрава Узбекистана