09:45 03.02.2022
Врач объяснил, почему в одной семье не все болеют коронавирусом
Фото: pixabay
Почему в одной семье не все болеют коронавирусной инфекцией, рассказал врач-терапевт, автор двух десятков книг о медицине Андрей Звонков, передает Zakon.kz.
В беседе с ura.ru он перечислил два фактора, благодаря которым люди могут жить с больными COVID-19 родственниками и не заражаться от них.
Кроме специфической защиты от коронавируса, с помощью антител существует еще несколько факторов неспецифической защиты: интерфероны в крови, а также различные вещества, которые вырабатываются клетками, находящимися в слизистой оболочке носа.Андрей Звонков
По его словам, есть люди, у которых достаточно высокая концентрация веществ в слизистой, и у них дольше происходит заражение коронавирусом.
Второй фактор – это лимфоциты. Когда они активно реагируют на антигены, начинается выброс интерферона, что является защитой против вирусов.Андрей Звонков
При этом, как подчеркнул терапевт, даже если человек не заразился COVID-19 от заболевших родных, не стоит пренебрегать защитой.
Если будет сильная вирусная нагрузка, то она может проломить защиту организма. Поэтому маски и дистанция – это самое простое, что можно сделать.Андрей Звонков
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