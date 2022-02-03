Врач объяснил, почему в одной семье не все болеют коронавирусом

В беседе с ura.ru он перечислил два фактора, благодаря которым люди могут жить с больными COVID-19 родственниками и не заражаться от них.

Кроме специфической защиты от коронавируса, с помощью антител существует еще несколько факторов неспецифической защиты: интерфероны в крови, а также различные вещества, которые вырабатываются клетками, находящимися в слизистой оболочке носа. Андрей Звонков

По его словам, есть люди, у которых достаточно высокая концентрация веществ в слизистой, и у них дольше происходит заражение коронавирусом.

Второй фактор – это лимфоциты. Когда они активно реагируют на антигены, начинается выброс интерферона, что является защитой против вирусов. Андрей Звонков

При этом, как подчеркнул терапевт, даже если человек не заразился COVID-19 от заболевших родных, не стоит пренебрегать защитой.

Если будет сильная вирусная нагрузка, то она может проломить защиту организма. Поэтому маски и дистанция – это самое простое, что можно сделать. Андрей Звонков

Ранее врачи перечислили восемь симптомов «омикрон-штамма» коронавируса.

Новость по теме Глава Роспотребнадзора: Коронавирус «разучился» проникать в легочную ткань