Самое выгодное КАСКО от СК «Евразия» со скидкой 50%

Полисы КАСКО приобретают автовладельцы по собственной инициативе: их мотивируют привлекательные программы страхования и защита именно своей машины в отличие от обязательного полиса перед третьими лицами (ОГПО ВТС).

Продукт компании направлен на предоставление страховой защиты от всех возможных рисков (не только от ДТП, пожара, стихийных бедствий и т.п.), что дает возможность клиенту получать выплаты за повреждение автомашины по любой причине, даже от таких рисков, как террористические акты, забастовки, восстания и гражданские волнения, массовые беспорядки, включая вандализм и мелкое хулиганство.

Необходимость данного полиса казахстанцы ощутили во время недавних печальных событий, происходивших в стране. СК «Евразия» оперативно осуществляла выплаты пострадавшим во время массовых беспорядков автовладельцам и до сих пор продолжает получать сообщения, по которым также планирует выплачивать согласно заключенным ранее полисам.

Учитывая, что не все автовладельцы могут себе позволить оставлять машину на охраняемых паркингах, этот полис будет всегда работать в пользу клиента.

Клиенты могут делать быстрый расчет в режиме онлайн, используя калькулятор сайта, выбирая только необходимые для себя опции и риски Smart Casco. Или просто напишите нам на официальный WhatsApp, и менеджер все сделает за вас.

Теперь в КАСКО есть дополнительная опция – VIP Service по урегулированию страховых случаев:

ускоренные выплаты по ДТП, нет необходимости в сборе подтверждающих документов;

выплата без вызова полиции в случае, если нет причинения вреда жизни/здоровью;

оплата за ремонт согласно счету специализированного СТО.

На ваш выбор – самые популярные опции Smart Casco, такие как:

свободный выбор пакета рисков и уровня франшизы: покупайте только то, что вам необходимо, сами регулируйте стоимость полиса;

без франшизы (без удержания) – подарочная опция в случае отсутствия вашей вины в ДТП;

скидка 50% – уникальная скидка, позволяющая приобрести полис за полцены;

расчет и оформление полиса онлайн за пять минут;

возможность в любое время самостоятельно менять/дополнять свой полис на сайте через личный кабинет;

водительский безлимит – необязательно указывать в качестве застрахованных определенных водителей, что дает возможность передавать управление автомобилем всем, кому пожелаете.

После январских событий это на сегодня один из самых выгодных и актуальных вариантов защиты от всех возможных рисков вашего автомобиля. Стоимость такого полиса начинается от 70 тыс. тенге для автомобиля стоимостью 5 млн тенге, а для комфорта клиентов реализован простой и удобный процесс оформления – как самостоятельно на сайте eurasia36.kz, так и с менеджером нашей компании по WhatsApp. Мы уверены, что значительное упрощение процедуры получения выплаты (VIP Service) наберет большую популярность у самых требовательных клиентов. Заместитель председателя правления Нуржан Джантуреев

Лицензия на право осуществления страховой (перестраховочной) деятельности по отрасли «Общее страхование» №2.1.6. от 26 февраля 2019 года выдана Национальным Банком РК.

Партнерский материал