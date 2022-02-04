«Ждем вас с победой!» – видеопоздравление коллектива ТЮЗа олимпийцам

Они от всего сердца пожелали казахстанским олимпийцам блистательных спортивных результатов, массу позитива, большой удачи и покорения высоких вершин.

Мы – артисты легендарного театра им. Наталии Сац – всей душой болеем и поддерживаем вас в эти дни. Пусть все ваши мечты, ваш труд, ваши тренировки и сильный казахстанский дух будут воплощены в «золото». Мы с вами, мы болеем за вас и ждем вас с победой! Коллектив и труппа ТЮЗа

Одно из важнейших событий в истории мирового спорта – церемония открытия Олимпийских игр – состоится 4 февраля в Пекине.

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Ранее сообщалось, что форма сборной Казахстана вошла в Топ-7 самых стильных.