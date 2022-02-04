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13:52 04.02.2022

«Ждем вас с победой!» – видеопоздравление коллектива ТЮЗа олимпийцам

рк, спортсмены, олимпийцы, тюз, видеопоздравление Фото: olympic.kz
Коллектив и труппа Русского театра для детей и юношества Казахстана им. Наталии Сац записали видеопоздравление казахстанским спортсменам, находящимся на зимних Олимпийских играх в Пекине, передает Zakon.kz.

Они от всего сердца пожелали казахстанским олимпийцам блистательных спортивных результатов, массу позитива, большой удачи и покорения высоких вершин.

Мы – артисты легендарного театра им. Наталии Сац – всей душой болеем и поддерживаем вас в эти дни. Пусть все ваши мечты, ваш труд, ваши тренировки и сильный казахстанский дух будут воплощены в «золото». Мы с вами, мы болеем за вас и ждем вас с победой!Коллектив и труппа ТЮЗа

Одно из важнейших событий в истории мирового спорта – церемония открытия Олимпийских игр – состоится 4 февраля в Пекине.

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