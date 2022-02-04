Главные изменения в законодательстве за неделю

1.Отменен мораторий на проверки участников госзакупок, в действиях которых усматриваются признаки картеля.

Соответствующий указ подписал глава государства Касым-Жомарт Токаев 31 января 2022 года.

В частности, говорится, что мораторий не касается проверок соблюдения требований законодательства Республики Казахстан в области защиты конкуренции в отношении участников государственных закупок, в действиях которых усматриваются признаки картеля.

2.Изменились Правила возмещения имущественного вреда, причиненного предпринимателям в результате беспорядков в январе 2022 года.

Министр национальной экономики 2 февраля 2022 года внес дополнения, согласно которым средства предпринимателям будут выплачиваться не только из госбюджета и Фонда «Сила в единстве», но и из Фонда «Жаңа Алатау».

Также изменен перечень документов, которые требуются для получения возмещения по восстановлению недвижимого имущества.

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3.Пострадавших от беспорядков предпринимателей освободили от арендной платы за госимущество.

Приказ об этом подписал министр национальной экономики 31 января 2022 года.

Согласно поправкам, арендная плата за имущественный наем (аренду) объекта недвижимости не начисляется:

в период с 5 января 2022 года по 30 июня 2022 года для физических и негосударственных юридических лиц, пострадавших от массовых беспорядков.

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4.Изменены правила формирования ИИН для иностранцев.

Министр внутренних дел 26 января 2022 года внес изменения в правила оказания госуслуги «Формирование индивидуального идентификационного номера иностранцам и лицам без гражданства, временно пребывающим в Республике Казахстан».

Теперь для получения госуслуги иностранец или его законный представитель может подать заявление в Государственную корпорацию по месту пребывания или через портал.

Перечень основных требований к оказанию госуслуги, включающий характеристики процесса, форму, содержание и результат оказания, а также иные сведения с учетом особенностей ее предоставления изложены в стандарте госуслуги «Формирование индивидуального идентификационного номера иностранцам и лицам без гражданства, временно пребывающим в Республике Казахстан».

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5.Назначены новые председатели и судьи судов РК.

Так, указом главы государства от 31 января 2022 года председателем судебной коллегии по административным делам Верховного суда РК назначен Аслан Тукиев.

Председателем судебной коллегии по гражданским делам Верховного суда назначен Нурсерик Шарипов.