Қаз
#COVID-19 #Zakon Live #Беспорядки 2022
Инвестиции
Язык сайта
Қаз
Власть Порядок Деньги Жизнь Развитие Экспертиза
Рубрики
Законодательство РК
19:15 04.02.2022

Cборная Казахстана на церемонии открытия Олимпиады в Пекине - фоторепортаж

церемония Фото: пресс-служба НОК РК/Турар Казангапов
Казахстанская сборная прошлась на параде во время открытия Олимпийских игр в Пекине, сообщает Zakon.kz.

Казахстан на Олимпийских играх представляют 34 атлета, которые участвуют в стартах по восьми видам спорта.

церемония

Фото: пресс-служба НОК РК/Турар Казангапов

церемония

Фото: пресс-служба НОК РК/Турар Казангапов

церемония

Фото: пресс-служба НОК РК/Турар Казангапов

церемония

Фото: пресс-служба НОК РК/Турар Казангапов

Ранее сообщалось, что знаменосцы Казахстана – конькобежка Екатерина Айдова и шорт-трекист Абзал Ажгалиев – на открытии Олимпийских игр в Пекине предстали в исторических образах Сакской царицы Томирис и казахского батыра.

церемония

Фото: пресс-служба НОК РК/Турар Казангапов

Новость по теме

Форма сборной Казахстана вошла в Топ-7 самых стильных

Стоит отметить, в последний раз Китай принимал Олимпиаду в 2008 году. Тогда состоялись летние Игры. Как и 14 лет назад, открытие главного спортивного события проходит на Пекинском национальном стадионе.

Поддерживайте чемпионов на зимней Олимпиаде ставками у онлайн-букмекера №1 в Казахстане. Только на Parimatch новым игрокам +300% к депозиту.

Анастасия Московчук
Пекин-2022 Казахстан
Казахстан стартовал на Олимпиаде-2022: каковы шансы на победу и где Галышева?
03.02.2022
Багдат Мусин призвал казахстанцев сообщать о «серых» майнерах
03.02.2022
Руководителем Департамента санэпидконтроля Алматы назначен Касымхан Алпысбайулы
03.02.2022
Спад заражений COVID-19 за сутки зафиксировали в Казахстане
04.02.2022
Адилбек Бектибаев: Без промышленности мы превратимся в страну для импортеров
04.02.2022
Главная Топ LIVE Все