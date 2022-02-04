Cборная Казахстана на церемонии открытия Олимпиады в Пекине - фоторепортаж

Казахстан на Олимпийских играх представляют 34 атлета, которые участвуют в стартах по восьми видам спорта.

Фото: пресс-служба НОК РК/Турар Казангапов

Фото: пресс-служба НОК РК/Турар Казангапов

Фото: пресс-служба НОК РК/Турар Казангапов

Фото: пресс-служба НОК РК/Турар Казангапов

Ранее сообщалось, что знаменосцы Казахстана – конькобежка Екатерина Айдова и шорт-трекист Абзал Ажгалиев – на открытии Олимпийских игр в Пекине предстали в исторических образах Сакской царицы Томирис и казахского батыра.

Фото: пресс-служба НОК РК/Турар Казангапов

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Стоит отметить, в последний раз Китай принимал Олимпиаду в 2008 году. Тогда состоялись летние Игры. Как и 14 лет назад, открытие главного спортивного события проходит на Пекинском национальном стадионе.

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