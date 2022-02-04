19:15 04.02.2022
Cборная Казахстана на церемонии открытия Олимпиады в Пекине - фоторепортаж
Фото: пресс-служба НОК РК/Турар Казангапов
Казахстанская сборная прошлась на параде во время открытия Олимпийских игр в Пекине, сообщает Zakon.kz.
Казахстан на Олимпийских играх представляют 34 атлета, которые участвуют в стартах по восьми видам спорта.
Фото: пресс-служба НОК РК/Турар Казангапов
Фото: пресс-служба НОК РК/Турар Казангапов
Фото: пресс-служба НОК РК/Турар Казангапов
Ранее сообщалось, что знаменосцы Казахстана – конькобежка Екатерина Айдова и шорт-трекист Абзал Ажгалиев – на открытии Олимпийских игр в Пекине предстали в исторических образах Сакской царицы Томирис и казахского батыра.
Фото: пресс-служба НОК РК/Турар Казангапов
Фото: пресс-служба НОК РК/Турар Казангапов
Форма сборной Казахстана вошла в Топ-7 самых стильных
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Стоит отметить, в последний раз Китай принимал Олимпиаду в 2008 году. Тогда состоялись летние Игры. Как и 14 лет назад, открытие главного спортивного события проходит на Пекинском национальном стадионе.
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