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06:04 06.02.2022

Пятилетний мальчик, провалившийся в колодец в Марокко, скончался

пятилетний мальчик скончался Марокко Фото: Twitter/𝔐𝔲𝔥𝔞𝔪𝔪𝔢𝔡 ⵣ
Спасатели и волонтеры после нескольких суток работы добрались до пятилетнего мальчика Райана, провалившегося в глубокий и узкий колодец в марокканском городе Тармут. Ребенка достали живым, но вскоре после спасения мальчик скончался, сообщает Zakon.kz.

О смерти мальчика сообщил король Марокко, пишет РИА Новости.

Мухаммед VI выразил свои соболезнования родителям мальчика в заявлении, опубликованном дворцом.

Незадолго до спасения глава бригады спасателей Абдельхади Тамрани заявил, что по кадрам спущенных в колодец камер было непонятно, в каком состоянии пятилетний Райан — он просто лежал на боку.

Еще под землей, когда спасатели только добрались до Райана, его обследовали медицинские специалисты. Смертельным для него могло оказаться долгое нахождение под землей или травмы головы.

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В Марокко пятый день пытаются спасти мальчика, упавшего в колодец

Райан упал в колодец, диаметр которого составляет всего 45 сантиметров, 2 февраля. Руководитель спасательной бригады Абдельхаби Темрани объяснил, что из-за особенностей почвы им пришлось копать тоннель на глубину колодца. На время операции спасателям удалось обеспечить мальчика кислородной трубкой и водой. Раскопки продолжались пять дней, в результате ребенка вытащили наружу. Чуть позже Райан скончался от полученных травм.

Константин Вноровский
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