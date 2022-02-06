Пятилетний мальчик, провалившийся в колодец в Марокко, скончался

О смерти мальчика сообщил король Марокко, пишет РИА Новости.

Мухаммед VI выразил свои соболезнования родителям мальчика в заявлении, опубликованном дворцом.

الحمد لله ولدنا مازال يقاوم ، فيديو هاد المساء#انقذوا_ريان pic.twitter.com/T6yKUcYSWa February 4, 2022

Незадолго до спасения глава бригады спасателей Абдельхади Тамрани заявил, что по кадрам спущенных в колодец камер было непонятно, в каком состоянии пятилетний Райан — он просто лежал на боку.

Еще под землей, когда спасатели только добрались до Райана, его обследовали медицинские специалисты. Смертельным для него могло оказаться долгое нахождение под землей или травмы головы.

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Райан упал в колодец, диаметр которого составляет всего 45 сантиметров, 2 февраля. Руководитель спасательной бригады Абдельхаби Темрани объяснил, что из-за особенностей почвы им пришлось копать тоннель на глубину колодца. На время операции спасателям удалось обеспечить мальчика кислородной трубкой и водой. Раскопки продолжались пять дней, в результате ребенка вытащили наружу. Чуть позже Райан скончался от полученных травм.