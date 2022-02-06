«Барыс» сыграет с «Металлургом» в плей-офф КХЛ

По итогам чемпионата по восемь лучших клубов из каждой конференции вышли в розыгрыш Кубка Гагарина по проценту набранных очков от общего количества, передает пресс-служба КХЛ.

Выбран самый объективный вариант – распределить шестнадцать команд по проценту набранных очков от максимально возможного количества. Это известная и зарекомендовавшая себя практика фиксации результатов. Она уже применялась и в России, и в мире. Алексей Морозов

Таким образом, пары плей-офф в Восточной конференции распределены следующим образом:

«Металлург» — «Барыс»

«Трактор» — «Нефтехимик»

«Ак Барс» — «Авангард»

«Салават Юлаев» — «Сибирь»

Матчи плей-офф начнутся с 1 марта. Команды, указанные первыми, будут начинать данную серию на домашней арене.

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