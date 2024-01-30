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Стала известна половина участников плей-офф Кубка Гагарина-2024 в КХЛ

Определилась половина участников Кубка Гагарина-2024 Фото: hcbarys.kz
Близится к завершению регулярный чемпионат КХЛ. Уже определены восемь из 16 команд, которые примут участие в плей-офф нынешнего сезона Кубка Гагарина, сообщает Zakon.kz.

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Восьмую путевку в плей-офф оформил "Салават Юлаев", который на выезде обыграл "Адмирал" из Владивостока со счетом 2:1. Благодаря этому успеху уфимцы уверенно занимают третью строчку в Восточной конференции и получают гарантированное место в следующем раунде. 

Из восьми команд до заветной путевки в плей-офф первым добрался "Локомотив" (Ярославль). Помимо него, в Западной конференции к играм могут спокойно готовиться СКА, московские "Динамо" и "Спартак", а также "Торпедо" из Нижнего Новгорода.

Хоккей Шансы Барыса

Фото: hcbarys.kz

Что касается Восточной конференции, то здесь в плей-офф попали всего три коллектива: магнитогорский "Металлург", омский "Авангард" и "Салават Юлаев".

Казахстанские хоккейные болельщики в первую очередь оценивают шансы "Барыса". Столичная команда располагается на последней, 12-й строчке турнирной таблицы "Востока", и увидеть ее в списке из восьми лучших команд дивизиона очень маловероятно. До конца первенства осталось не так уж много времени. В запасе у подопечных Олега Болякина – 13 игр, первая из которых состоится 31 января. "Барыс" дома сыграет против "Авангарда".

Текущий регулярный чемпионат Континентальной хоккейной лиги завершится 26 февраля.

Ранее "Барыс" дома уступил "Ак Барсу" со счетом 1:3.

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