«Оранжевый» уровень террористической опасности отменили в Алматинской области

В оперативном штабе по борьбе с терроризмом Алматинской области сообщили о стабилизации ситуации.

Согласно принятому руководителем штаба решению, на территории городов Талдыкорган, Текели, а также в Енбекшиказахском, Илийском, Талгарском, Жамбылском, Карасайском, Аксуском, Коксуском, Ескельдинском, Каратальском районах с 00:00 часов 7 февраля отменяется действие высокого «оранжевого» уровня террористической опасности.

Специальные и правоохранительные органы перешли в штатный режим работы.

В штабе поблагодарили всех жителей региона за понимание и проявленную гражданскую ответственность.

Ранее «оранжевый» уровень сняли в Алматы и Жамбылской области.