07:39 07.02.2022
«Оранжевый» уровень террористической опасности отменили в Алматинской области
Фото: ДП СКО
Специальные и правоохранительные органы Алматинской области перешли в штатный режим работы с 7 февраля. Жителей региона поблагодарили за проявленную гражданскую ответственность, сообщает Zakon.kz.
В оперативном штабе по борьбе с терроризмом Алматинской области сообщили о стабилизации ситуации.
Согласно принятому руководителем штаба решению, на территории городов Талдыкорган, Текели, а также в Енбекшиказахском, Илийском, Талгарском, Жамбылском, Карасайском, Аксуском, Коксуском, Ескельдинском, Каратальском районах с 00:00 часов 7 февраля отменяется действие высокого «оранжевого» уровня террористической опасности.
Специальные и правоохранительные органы перешли в штатный режим работы.
В штабе поблагодарили всех жителей региона за понимание и проявленную гражданскую ответственность.
Ранее «оранжевый» уровень сняли в Алматы и Жамбылской области.