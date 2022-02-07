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07:39 07.02.2022

«Оранжевый» уровень террористической опасности отменили в Алматинской области

Алматинская область Фото: ДП СКО
Специальные и правоохранительные органы Алматинской области перешли в штатный режим работы с 7 февраля. Жителей региона поблагодарили за проявленную гражданскую ответственность, сообщает Zakon.kz.

В оперативном штабе по борьбе с терроризмом Алматинской области сообщили о стабилизации ситуации.

Согласно принятому руководителем штаба решению, на территории городов Талдыкорган, Текели, а также в Енбекшиказахском, Илийском, Талгарском, Жамбылском, Карасайском, Аксуском, Коксуском, Ескельдинском, Каратальском районах с 00:00 часов 7 февраля отменяется действие высокого «оранжевого» уровня террористической опасности.

Специальные и правоохранительные органы перешли в штатный режим работы.

В штабе поблагодарили всех жителей региона за понимание и проявленную гражданскую ответственность.

Ранее «оранжевый» уровень сняли в Алматы и Жамбылской области.

Данияр Кунафин
Алматинская область
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