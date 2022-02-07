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09:45 07.02.2022

Талисманы по знакам зодиака: как выбрать свой

гороскоп талисманы Фото: pixabay
Некоторые верят, что талисманы приносят удачу. А также, что существуют определенные вещи, которые притягивают все лучшее в жизнь, сообщает Zakon.kz.

Астрологи, как отмечено на сайте Astro101.ru, полагают, что у каждого представителя зодиакального круга есть собственные обереги.

К примеру, талисманы для Овнов стоит выбирать в соответствии с их знаком стихии — огнем. В идеале – изображения Солнца, звезд и пламени.

Подойдут небольшие обереги в виде буддийского символа Дорджи. А от всех бед защитят хвосты животных — как настоящие, так и искусственные аналоги. А еще Овнам помогает красный цвет.

Тельцов бережет сама Земля. Поэтому для талисмана лучше выбирать предметы из натуральных камней, которые содержат в себе правильную для этого знака энергетику.

Красный же цвет, даже его вкрапления, несет беду — в отличие от розового, зеленого и синего.

В талисмане для Близнецов должен присутствовать намек на двойственность их знака. Это может быть что-то с изображением маски, ключа, книги.

Лучше всего работает зеркало — отражение их натуры. Его можно даже зашивать в одежду, чтобы оно отгоняло от Близнецов злые намерения.

Ракам покровительствует все с изображением морских жителей — черепах, дельфинов, рыбок. Подойдет также украшение-оберег, сделанное из ракушек.

В качестве материала для подвесок лучше брать серебро, а в самих талисманах выбирать белый или серебристый оттенки — ничего красного.

Под покровительством Солнца Львам свойственна удача. Так что амулеты в виде нашего небесного светила, звезд и даже подсолнуха — идеальный для них вариант.

Неплохо подойдут для защиты и камни этого знака — хризолит, цитрин, янтарь и рубин.

Дев бережет сама мать-Земля и изображения или символы нашей планеты. Миниатюры с изображением фруктов принесут богатство и здоровье, а природные камни с отверстием посередине — любовь и удачу.

Лучше всего защищает Дев яшма.

Весам в качестве оберега подойдут подвески в виде… весов! Это звучит банально, но в талисманах для этого знака зодиака должны сочетаться баланс и гармония.

Лучше всего выбирать обереги из меди, нефрита, коралла или бирюзы — это привлечет удачу. А изображения стрекозы или пчелы поможет найти любовь.

Скорпионам и так частенько везет, так что постоянно носить талисман им не стоит. Использование монет с отверстием посередине, изображений лягушки или символов стихии воды поможет усилить их энергетику, когда нужно добиться чего-то серьезного.

Пентаграмма и восьмиконечная звезда — их символ. Талисманы с изображениями яблока и змеи принесут любовь женщинам, рог — мужчинам.

Представителей знака Стрельца защищают птица Феникс и скарабей, а все с «лошадиной» тематикой принесет удачу — от подковы до наездника.

Также можно использовать изображения лилии, крокуса и гвоздики — цветов этого знака. Волшебной силой обладают синий и фиолетовый цвета.

Для Козерогов в качестве талисмана подойдут антикварные фигурки, старинные монеты, необычные медальоны. Символы черепахи привлекут удачу в жизни, а пчелы — в бизнесе.

Лучше выбирать обереги фиолетового и коричневого оттенков. Также работают «их» камни — агат, оникс, гранат.

Многие Водолеи скептически относятся к талисманам, но не откажутся от оберега «на всякий случай». Можно использовать что-то из алюминия, аметиста, лазурита и аквамарина на удачу.

Также подойдут обереги с изображениями пчелы, стрекозы, голубя или подвеска в виде египетского символа Анха.

Многие представители знака Рыб верят в судьбу, так что тщательно подходят к выбору оберегов. Лучшим талисманом для них станут изображения, связанные с их водной стихией: рыбки, кораллы, волны.

Геральдическая линия принесет им удачу, а коралл, горный хрусталь, аквамарин, лунный камень и аметист уберегут от дурного глаза.

Анастасия Московчук
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