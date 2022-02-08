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Законодательство РК
12:04 08.02.2022

Глава Нацбанка высказался о цифровом тенге и Национальной платежной системе

Казахстан, деньги, тенге, цифровизация, новшества Фото: Zakon.kz/Павел Михеев
Председатель Национального банка РК Галымжан Пирматов на расширенном заседании правительства с участием президента страны рассказал о завершении разработки прототипа платформы для цифрового тенге, передает корреспондент Zakon.kz.

Глава Нацбанка напомнил, что в 2021 году был инициирован пилотный проект по внедрению цифрового тенге.

В настоящее время завершена разработка прототипа платформы (для цифрового тенге. – Прим. ред.), в декабре 2021 года опубликован итоговый доклад по результатам пилотного проекта.Председатель Нацбанка РК Галымжан Пирматов

Как добавил Пирматов, в текущем году будет выработано итоговое решение по модели внедрения цифрового тенге с оценкой выгод и издержек.

Напомним, в мае 2021 года стало известно, что Нацбанк планирует ввести в Казахстане для обращения новый вид валюты — цифровой тенге.

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Позднее в Мажилисе озвучили преимущества цифрового тенге.

Также, по словам главы Нацбанка РК, во исполнение поручения президента РК Нацбанком в ноябре 2021 года осуществлен запуск в пилотном режиме компонентов Национальной платежной системы – Межбанковской системы платежных карточек для обработки карточных транзакций и Системы мгновенных платежей для обслуживания мобильных онлайн-платежей.

Разработана необходимая нормативно-правовая база для функционирования Национальной платежной системы, полномасштабный запуск которой ожидается к 1 июля этого года.Галымжан Пирматов

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